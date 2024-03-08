فيرستابن الأسرع في «التجارب الأخيرة» لجائزة السعودية

جدة (رويترز)



سجل ماكس فيرستابن سائق رد بول، وبطل العالم ثلاث مرات أسرع لفة، في التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لجائزة السعودية الكبرى، ثاني محطات بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، والتي شهدت رفع الأعلام الحمراء، واحتلال أوليفر بيرمان سائق فيراري المركز العاشر، قبل سباقه الأول في البطولة.

وشارك البريطاني بيرمان «18 عاماً» وأصغر سائق صاعد على الإطلاق في الفريق الإيطالي بدلاً من كارلوس ساينز الذي تعرض لالتهاب الزائدة الدودية ما يتطلب خضوعه لجراحة.

وتوقفت التجارب لعشر دقائق، بعدما اصطدم جوانيو تشو سائق ساوبر بقوة في الحاجز في المنعطف الخامس.

وسجل فيرستابن، الفائز بجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية مطلع الأسبوع، زمناً قدره دقيقة واحدة و28.412 ثانية، متفوقاً على شارل لوكلير سائق فيراري، بمقدار 0.196 ثانية، بينما حل سيرجيو بيريز سائق رد بول الآخر في المركز الثالث.

وسجل جورج راسل سائق مرسيدس رابع أسرع زمن، متفوقاً على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي جاء في المركز الخامس، وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن صاحب المركز السادس.

وشارك ألونسو «42 عاماً» في سباقات «الفورمولا-1» للمرة الأولى في 2001، وكان يقف على منصة التتويج مع رينو في المركز الثاني في السباق الذي أقيم على أرضه يوم مولد بيرمان.

وحل لانس سترول سائق أستون مارتن في المركز السابع، متفوقاً على أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثامن، ولويس هاميلتون سائق مرسيدس، وبطل العالم سبع مرات والذي جاء تاسعاً.

وقطع بيرمان 22 لفة، وكان أفضل زمن يسجله دقيقة واحدة و29.306 ثانية، بفارق 0.698 ثانية خلف لوكلير.

ومن المقرر أن يقام السباق غداً «السبت» قبل يوم من الموعد المعتاد قبل بدء شهر رمضان.