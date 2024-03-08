دياخابي يخضع لـ «جراحة معقدة»



مدريد (أ ف ب)



خضع مختار دياخابي قلب دفاع فالنسيا ومنتخب غينيا لكرة القدم، لعملية جراحية في ليون، بسبب خلع في ركبته اليمنى، بحسب ما ذكر ناديه.

وقال بيدرو لوبيس، طبيب فالنسيا، في مقطع فيديو نشره النادي «لقد كانت عملية شاقة، لكنها ناجحة».

وأضاف «لقد تضمنت إعادة بناء أربطة عدّة لكننا سعداء بالطريقة التي سارت بها الأمور»، وكشف عن أن «العديد من هياكل الأربطة تضررت».

وأصيب دياخابي «27 عاماً»، في الدقيقة 89 من مباراة فريقه فالنسيا أمام ضيفه ريال مدريد 2-2 في الدوري الإسباني، عندما سقط عليه لاعب وسط النادي الملكي الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني بكامل جسده، إثر عرقلته عند حافة المنطقة من قبل أحد لاعبي أصحاب الأرض.

وأمضى دياخابي الذي يعاني من أخطر إصابة يمكن أن يتعرض لها لاعب كرة قدم، 48 ساعة تحت المراقبة في أحد مستشفيات فالنسيا.

ومن ثمّ سافر إلى مدينة ليون الفرنسية من أجل الخضوع لجراحة تحت إشراف الطبيب المتخصص برتراند سونيري-كوتيه.

وأوضح لوبيس إن دياخابي سيبقى لمدة أسبوعين في ليون، حيث يخضع لفحوص ثم يبدأ عملية إعادة التأهيل، وقال «قد يخضع لعملية تنظير للمفاصل خلال ستة أسابيع»، مضيفاً أن اللاعب يبدأ تدريجياً عملية التعافي».

إلا أنه لم يُحدد إطاراً زمنياً لعودة دياخابي إلى الملاعب، وقال «الوضع الآن يتعلق بالتطلع إلى المستقبل والتحلي بالتفاؤل، في كل هذه العملية الطويلة التي تنتظرنا، من المهم حقاً أن يحافظ اللاعب على معنوياته مرتفعة.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن اللاعب قد يغيب لعشرة أشهر عن الملاعب.

وتخرَّج دياخابي الذي لعب لفترة وجيزة مع نادي نانت 2009-2010، من مدرسة أولمبيك ليون 2013-2016، حيث بدأ مسيرته الاحترافية 2016-2018، 55 مباراة، 7 أهداف.

دافع عن ألوان منتخبات فرنسا تحت 19 عاماً وتحت 20 عاماً والأولمبي، قبل أن يختار اللعب مع منتخب «سيلي» الغيني «14 مباراة دولية، هدف واحد» وهو قائده.

ولعب مع ليون بشكل خاص في نصف نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2017، وانتقل إلى فالنسيا في يونيو 2018 مقابل 15 مليون يورو، ويتضمن عقده شرطاً جزائياً بقيمة 100 مليون يورو.