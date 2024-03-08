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الرياضة

إيقاف مباراة الحسين والرمثا لوفاة مشجع

إيقاف مباراة الحسين والرمثا لوفاة مشجع
8 مارس 2024 20:56

 
عمان (أ ف ب)

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أوقف الحكم محمد مفيد مباراة الحسين والرمثا، ضمن «الجولة 14» من الدوري الأردني لكرة القدم، في ملعب الحسن بمدينة إربد، بسبب وفاة مشجع لفريق الرمثا، إثر نوبة قلبية حادة، وهو يتابع المباراة من المدرجات.
واتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 77، والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين 5-0، سجل منها ثلاثية في الشوط الأول، وبعد استنفاذ فريق الرمثا لكامل التبديلات، وتناقص عدد اللاعبين في أرضية الملعب بسبب الإصابة.
ويحتل الحسين صدارة الترتيب قبل هذه المباراة برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
وأكد مصدر في الاتحاد الأردني أن المباراة انتهت، وسيتم احتساب النقاط الثلاث لمصلحة فريق الحسين، وتثبيت فوزه 5-0.
ويبحث فريق الحسين إربد عن التتويج للمرة الأولى بلقب بطولة الدوري، حيث منحه الفوز على الرمثا الفرصة لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن الفيصلي، و12 نقطة عن الوحدات قبل ختام «الجولة 14» التي تشهد مواجهتي الوحدات مع مغير السرحان، ومعان مع الفيصلي.

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