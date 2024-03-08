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الرياضة

كلوب يصف جوارديولا بـ «أفضل مدرب في حياته»

كلوب يصف جوارديولا بـ «أفضل مدرب في حياته»
8 مارس 2024 21:01

 
ليفربول (أ ف ب)

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وصف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، نظيره الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بـ «المدرب الأفضل في حياته»، وذلك عشية المواجهة النارية التي تجمعهما «الأحد» في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وفاز «السيتي» بلقب الدوري الإنجليزي في 5 من المواسم الستة الأخيرة، لكنّ ليفربول كان منافسه الأبرز طوال العقد الماضي، خاطفاً منه اللقب في عام 2020.
ويدور صراع شرس بين الجانبين على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر ليفربول الترتيب العام بفارق نقطة «يتيمة» عن «السيتي» قبل موقعة «الأحد» في «أنفيلد».
وقال كلوب «56 عاماً» إن جوارديولا، الذي يسعى فريقه للفوز بالثلاثية الثانية على التوالي: دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، كان «مذهلاً في العديد من الجوانب».
وأضاف كلوب للصحفيين «أعرف ذلك، أقوم بالعمل نفسه، لذا أرى الإبداع عندما أواجهه، و«بيب» بالتأكيد هو كذلك، لقد أظهر ذلك بطرق مختلفة في الأعوام الماضية مع فرقه».
وتابع «كيف يمكنني الحكم على المدربين من الماضي؟، لكن في حياتي هو المدرب المتميز بالتأكيد».
يتمتع كلوب، الذي يتنحى عن تدريب ليفربول في نهاية الموسم، بسجل انتصارات لافت ضد جوارديولا، حيث فاز عليه 12 مرة مقابل 11 في 29 لقاء بينهما.
وقال «في هذه اللحظة لدي سجل إيجابي ضد بيب، ليس لدي أي فكرة عن كيفية حدوث ذلك بصراحة، لكنه أمر جيد».
وأردف «أعرف أنني جيد جداً في ما أفعله أيضاً، لا أريد أن أبدو شخصاً سعيداً بوجودي هنا، ولكن عندما تسألني عن الأفضل، فهو الأفضل بالنسبة لي».
من جهته، قال جوارديولا في مؤتمره الصحفي إنّه يتطلع قدماً للمواجهة التي قد تكون الأخيرة مع كلوب، على الرغم من إمكانية أن يتواجها بعد في كأس إنجلترا.
وقال مدرب سيتي «لقد كان من دواعي سروري دائماً، وسيكون يوم الأحد كذلك أيضاً، ولكننا سنحاول الفوز بالمباراة»، وأضاف «الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم، تتعلم منها دائماً».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
يورجين كلوب
بيب جوارديولا
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