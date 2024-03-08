«النهائي الأول» يرفع معنويات «الزعيم» قبل «موقعة النصر»

معتز الشامي (دبي)



تجاوز العين «المطب الصعب» أمام اتحاد كلباء، عندما تأخر أمامه بهدفين، في إياب «مربع ذهب» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلا أنه صعد إلى النهائي بـ «ركلات الترجيح»، ليضرب موعداً مع الوحدة تفوق على الوصل بـ «رباعية».

يعود تأهل «الزعيم» بفضل «الحضور اللافت» للحارس خالد عيسى الذي يُطلق عليه «جبل حفيت»، ونجاحه في التصدي لثلاث ركلات ترجيح كفلت وصول الفريق إلى نهائي البطولة، والاستمرار في مسار الانتصارات والنتائج الإيجابية، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مساء الاثنين في الرياض.

ولم يهتز «البنفسج» رغم إدراك «النمور» التعادل في مجموع مباراتي نصف النهائي، بتسجيله هدفين في شباك العين على أرضه وبين جماهيره، وشهدت المباراة قيام هيرنان كريسبو مدرب الفريق بإجراء تغييرات عدة على التشكيلة، بغرض إراحة بعض العناصر الأساسية، حيث غاب كاكو وسفيان رحيمي، قبل أن يشارك الأخير في جزء من المباراة.

وأغلق الجهازان الفني والإداري للعين، ملف المنافسات المحلية، بعد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي أول بطولة ينافس عليها الفريق هذا الموسم، للتحضير بقوة وتركيز للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، حيث تفرغ كريسبو لمتابعة النصر في مباراته أمام الرائد بالدوري السعودي، والتي خسرها «الأصفر» بـ «ثلاثية»، وتؤكد النتيجة مدى اهتزاز ثقة الفريق واللاعبين، خاصة في ظل الإصابات التي تضرب أغلب خطوط «الأصفر».

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز المهاجم لابا كودجو حتى يعود إلى المشاركة مع الفريق، خاصة أن المواجهة المرتقبة تحتاج إلى جهوده، لأنها لن تكون سهلة على الفريقين، كما يتوقع أن يلعب كاكو دوراً كبيراً في أداء «الزعيم» خلال المباراة، إلى جانب سفيان رحيمي، الذي أسهمت «مفاجأة» كريسبو بعدم تقيّده بمركز محدد في إسقاط رونالدو ورفاقه.

من جانبه، أشاد إيريك مدافع العين بالروح القتالية العالية التي تحلى بها اللاعبون، وشدد على أن الفريق تعرض للخسارة أمام اتحاد كلباء، من واقع ضغط المباريات الصعب الذي يعانيها الجميع، بجانب تخوف بعضهم الآخر من الإصابات، ومع ذلك عاد الفريق ليحسم اللقاء لمصلحته في «الترجيحية»،

ولفت إلى أن التفكير في لقاء الإياب أمام النصر في دوري الأبطال، ربما أثر بعض الشيء على الأداء، إلا أن العين تمسك بروح الانتصارات، من خلال تألق خالد عيسى الذي تصدى لجميع الركلات التي لعبها المنافس، والحارس يثبت دائما أنه «كلمة السر» في الوقت الصعب، ويتألق من مباراة إلى أخرى، وهذا يسعد جميع اللاعبين والجماهير.

وشدد إيريك على أن جميع لاعبي العين في قمة الجاهزية للقاء النصر، خاصة في ظل ارتفاع الحالة المعنوية للجميع، بعد الوصول لنهائي أول بطولة هذا الموسم، وأصبح الهدف هو الوصول إلى النهائي الآسيوي والتتويج باللقب.

من جانبه، تحدث خالد عيسى عن خسارة مباراة اتحاد كلباء، في «الوقت الأصلي»، مؤكداً أنه يلتمس العذر لزملائه اللاعبين، وقال: «80% من لاعبي الفريق لا يتجاوزون 23 عاماً، وهذه المرة الأولى التي يتعرضون فيها للضغط البدني والعصبي، لذلك نعتذر للجماهير على «المطب الحرج»، ولكننا نجحنا في عبوره بشكل جيد، وننظر في السلبيات التي صاحبت لقاء اتحاد كلباء».

وأضاف: «يجب أن نتحمل الضغوط إذا ما أردنا المنافسة على جميع البطولات، كما أننا يجب ألا نبالغ في الفرحة عند الفوز، وشخصياً أتمنى تأجيلها حتى صافرة نهاية الموسم بعد حصد الألقاب والبطولات لإسعاد الجماهير».

ووجه خالد عيسى رسالة إلى اللاعبين، وقال: «أتمنى أن ينسوا الانتصارات السابقة، خصوصاً في دوري الأبطال، وأن نستعد لمواجهة النصر بتركيز شديد وعمل مضاعف، لأننا وصلنا إلى مرحلة صعبة من البطولة، وأعتقد أن بعضهم انعكست عليهم نشوة الفوز في «ذهاب الآسيوية»، والتفكير في «الإياب»، وهذا أثر في مستواهم أمام اتحاد كلباء.