الهلال يواصل حصد الضحايا!

الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال سلسلة انتصاراته، بتخطيه الرياض 3-1، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب فيصل بن فهد.

سجل الرياض عن طريق علي البليهي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه «52»، بينما سجل «ثلاثية» الهلال البرتغالي روبين نيفيش «66»، من ركلة جزاء، والبرازيلي ميشايل ديلجادو (75)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء «3+90».

وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 65 في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 23 في المركز الخامس عشر.

وواصل الهلال سلسلة الانتصارات التي يحققها مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ويعد الهلال هو النادي الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوري هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 2.

بدأ اللقاء بضغط كبير من جانب الهلال وشهد الشوط الأول هجمات خطيرة على مرمى الرياض وسط تراجع من جانب الضيوف في وسط ملعبهم.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلى عكس سير المباراة، نجح الرياض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 52، بعد عرضية من جانب لاعب الرياض، قابلها علي البليهي بتصويبة بالخطأ في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.

وفي الدقيقة 60 ومن عرضية من جانب سعود عبدالحميد، قابلها سلمان الفرج، برأسية مرت بجوار مرمى نادي الرياض.

وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع الرياض في الدقيقة 66، نجح نيفيش في إسكانها داخل الشباك.

وقلب نادي الهلال الطاولة بالهدف الثاني «75» عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو، بعد عرضية من جانب نيفيش، قابلها برأسية سكنت شباك الرياض.

وتألق الأوروجوياني كمبانيا حارس الرياض، متصديا لرأسية ميتروفيتش «74»، بعد عرضية من جانب نيفيش.

ونجح ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثالث «90+3» من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 3-1.