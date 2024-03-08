السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يواصل حصد الضحايا!

الهلال يواصل حصد الضحايا!
8 مارس 2024 21:16

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
30 ألف وجبة إفطار يومياً للصائمين في الشارقة
شراكة بين «بريسايت» و«نسما إنجازات»


واصل الهلال سلسلة انتصاراته، بتخطيه الرياض 3-1، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين للدوري السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب فيصل بن فهد.
سجل الرياض عن طريق علي البليهي مدافع الهلال بالخطأ في مرماه «52»، بينما سجل «ثلاثية» الهلال البرتغالي روبين نيفيش «66»، من ركلة جزاء، والبرازيلي ميشايل ديلجادو (75)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء «3+90».
وارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 65 في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني بـ53 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند النقطة 23 في المركز الخامس عشر.
وواصل الهلال سلسلة الانتصارات التي يحققها مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ويعد الهلال هو النادي الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الدوري هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 2.
بدأ اللقاء بضغط كبير من جانب الهلال وشهد الشوط الأول هجمات خطيرة على مرمى الرياض وسط تراجع من جانب الضيوف في وسط ملعبهم.
ولم ينجح لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وعلى عكس سير المباراة، نجح الرياض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 52، بعد عرضية من جانب لاعب الرياض، قابلها علي البليهي بتصويبة بالخطأ في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو.
وفي الدقيقة 60 ومن عرضية من جانب سعود عبدالحميد، قابلها سلمان الفرج، برأسية مرت بجوار مرمى نادي الرياض.
وحصل ميتروفيتش على ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع الرياض في الدقيقة 66، نجح نيفيش في إسكانها داخل الشباك.
وقلب نادي الهلال الطاولة بالهدف الثاني «75» عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو، بعد عرضية من جانب نيفيش، قابلها برأسية سكنت شباك الرياض.
وتألق الأوروجوياني كمبانيا حارس الرياض، متصديا لرأسية ميتروفيتش «74»، بعد عرضية من جانب نيفيش.
ونجح ميتروفيتش في تسجيل الهدف الثالث «90+3» من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بنتيجة 3-1.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الرياض
النصر السعودي
آخر الأخبار
يامال.. «آخر جمال»!
الرياضة
يامال.. «آخر جمال»!
اليوم 08:13
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©