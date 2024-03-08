فلاميني يبحث تعزيز استدامة الرياضة في دبي

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، النجم الفرنسي السابق لأندية أرسنال وميلان ومارسيليا، والمستثمر في مجال الطاقة والرياضة ماتيو فلاميني الذي يزور الدولة حالياً، وتم في اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، استعراض التطور والنمو الذي يشهده القطاع الرياضي في دولة الإمارات، وكذلك الفعاليات الدولية الكبرى التي تقام في الدولة والأكاديميات العالمية، وانتقاء وتطوير المواهب، ومساهمة هذا القطاع المتزايدة في الناتج المحلي في دبي، وكذلك التشريعات والفرص الاستثمارية في هذا المجال، وكذلك حضور المزيد من نجوم الرياضة للإقامة والاستثمار في هذا القطاع.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين مجلس دبي الرياضي، وفلاميني في مجال تنظيم البطولات المختلفة الصديقة للبيئة، وزيادة تطبيق معايير الاستدامة في البطولات الرياضية في دبي.

وقال سعيد حارب: النمو في القطاع الرياضي مستمر، ودبي تواصل تنظيم واستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، كما أن التعاون مستمر مع مختلف الاتحادات الرياضية الدولية والإقليمية، وكذلك المحلية، والتعاون يتواصل ويزداد أيضاً مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الرياضية، سواء في قطاع الأكاديميات أو تنظيم البطولات الرياضية، مع الحرص على أن تكون البطولات الرياضية صديقة للبيئة ومستدامة.

أكد النجم الفرنسي فلاميني أنه يزور الدولة كثيراً، وأنه في كل مرة يزور دبي يجد شيئاً جديداً ومختلفاً، وعبر عن سعادته بتبني دولة الإمارات نهج الاستدامة، وقال إنه تابع باهتمام كبير أعمال مؤتمر كوب 28 الذي استضافته الدولة العام الماضي ونتائجه المهمة تجاه الكوكب، كما عبر عن اهتمامه بزيادة تطبيق معايير الاستدامة في البطولات الرياضية المختلفة، وجعلها بطولات صديقة للبيئة، حيث يعد فلاميني من المستثمرين المعروفين في مجال الطاقة النظيفة.

وأضاف أنه بعد أن تمكن من تحقيق شهرة كبيرة في كرة القدم وصناعة استثمارات جيدة في فيها، فإنه يود أن يشهد تحول القطاع الرياضي ليكون قطاعاً صديقاً للبيئة من أجل صحة كافة أفراد المجتمع، وتحقيق مستقبل أفضل للكوكب، وأنه سيواصل زياراته إلى دبي، حيث إن لديه الكثير من الأصدقاء الذين يقيمون في دبي، سواء من نجوم الكرة السابقين، أو ممن يرتبط معهم بعلاقة تعاون.

وقدم سعيد حارب النسخة الإنجليزية من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى فلاميني.

بدأ فلاميني مسيرته الكروية مع نادي مارسيليا، ثم انتقل إلى نادي أرسنال الإنجليزي، ولعب معه 102 مباراة، ثم انتقل في عام 2008 إلى نادي ايه سي ميلان، وعاد إلى أرسنال عام 2013، وفي صيف 2016 انتقل إلى كريستال بالاس.