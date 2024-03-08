10 خريجين إماراتيين يكملون دورة تدريبية للبيطريين والمساعدين

دبي (الاتحاد)

أكمل نادي دبي للفروسية، دورة تدريبية للبياطرة ومساعدي البياطرة لعشرة بيطريين إماراتيين حديثي التخرّج من الجامعات الإماراتية، استمرت لموسم كامل اشتملت على التدريب النظري والعملي من خلال السباقات التي نظمها النادي بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

تضمن التدريب العملي جميع أعمال الطبيب البيطري والمساعد البيطري خلال السباق في مختلف المراكز سواء في المراحل أو بوابات الفحص والعيادة البيطرية بالتعامل المباشر مع جميع حالات السباق تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين العاملين.

وتهدف الدورة التي انطلقت مع بداية الموسم الى بناء كادر وطني مؤهل وقادر على إدارة سباقات القدرة داخلياً وخارجياً مستفيدين من الإمكانات البشرية الكبيرة لنادي دبي للفروسية والتي تضم كفاءات من أطباء بيطريين يملكون خبرات تمتد لأكثر من عشرين عاماً.