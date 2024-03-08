السبت 9 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

10 خريجين إماراتيين يكملون دورة تدريبية للبيطريين والمساعدين

10 خريجين إماراتيين يكملون دورة تدريبية للبيطريين والمساعدين
9 مارس 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: 10.3 مليار درهم الأصول الوقفية ودبي تواصل ريادتها
«مرور دبي» تُضاعف دورياتها في الشوارع تزامناً مع الحالة الجوية

أكمل نادي دبي للفروسية، دورة تدريبية للبياطرة ومساعدي البياطرة لعشرة بيطريين إماراتيين حديثي التخرّج من الجامعات الإماراتية، استمرت لموسم كامل اشتملت على التدريب النظري والعملي من خلال السباقات التي نظمها النادي بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
تضمن التدريب العملي جميع أعمال الطبيب البيطري والمساعد البيطري خلال السباق في مختلف المراكز سواء في المراحل أو بوابات الفحص والعيادة البيطرية بالتعامل المباشر مع جميع حالات السباق تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين العاملين.
وتهدف الدورة التي انطلقت مع بداية الموسم الى بناء كادر وطني مؤهل وقادر على إدارة سباقات القدرة داخلياً وخارجياً مستفيدين من الإمكانات البشرية الكبيرة لنادي دبي للفروسية والتي تضم كفاءات من أطباء بيطريين يملكون خبرات تمتد لأكثر من عشرين عاماً.

دبي
نادي دبي للفروسية
آخر الأخبار
يامال.. «آخر جمال»!
الرياضة
يامال.. «آخر جمال»!
اليوم 08:13
نيس.. «أزمة عميقة»!
الرياضة
نيس.. «أزمة عميقة»!
اليوم 08:04
مبان مدمرة في دير البلح جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية مكثفة للوصول إلى تهدئة في غزة
اليوم 01:20
أجزاء تطفو على الماء بعد غرق سفينة الشحن «روبيمار» قبالة سواحل اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«إيغاد»: 30 عاماً يحتاجها البحر الأحمر للتعافي من غرق «روبيمار»
اليوم 01:20
أطفال يحملون عبوات مياه فارغة في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات أممية من أي هجوم بري إسرائيلي على رفح
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©