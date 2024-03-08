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الرياضة

تعاون بين «الرياضات الجوية» وشرطة دبي

محمد يوسف ومريم المطروشي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
9 مارس 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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وقّع اتحاد الرياضات الجوية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، تعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين الطرفين، خلال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة التي جاءت تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر آمناً»، بمركز دبي التجاري العالمي.
وقّع المذكرة من جانب اتحاد الرياضات الجوية محمد يوسف الأمين العام للاتحاد ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.
وتقضي المذكرة بأن تقوم القيادة العامة لشرطة دبي برعاية البطولات المشتركة وتوفير المرافق لتنظيم البطولات ورصد جوائز للمشاركين والفائزين وتشكيل فرق عمل ولجان مشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة للجانبين وفي المقابل يقوم الاتحاد بدعوة الفرق للمشاركة المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة في جميع فعاليات القافلة الرياضية. 
ووجه محمد يوسف الشكر إلى أسرة شرطة دبي وخص بالشكر معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على اهتمامه ودعمه للأحداث الرياضية عامة والرياضات الجوية خاصة، منوهاً إلى أن هناك شراكة مجتمعية مع شرطة دبي منذ تأسيس الاتحاد والذي أثمر عن التطور الكبير الذي تشهده الرياضات الجوية الإماراتية كما وجه الشكر إلى الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي.

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