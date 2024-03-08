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سحب قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة اليوم

سحب قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة اليوم
9 مارس 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

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تُجرى قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في الساعة السابعة مساء اليوم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية الثمانية.
يُشارك في ربع نهائي البطولة فرق اتحاد كلباء، الجزيرة، الشارقة، العين، النصر، الوصل، شباب الأهلي، وعجمان، وتُقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وحسب الآلية المعتمدة، يتم إجراء قرعة لتوزيع الأرقام إلكترونياً من واحد إلى ثمانية على جدول المباريات، فيما يتم إجراء قرعة لتوزيع الأندية عن طريق سحب الأرقام أولاً، ويليها اسم الفريق، ويتم تكرار الطريقة لبقية الفرق والأرقام حتى اكتمالها، وتقام مباريات دور الثمانية 2 و3 أبريل المقبل، على ملاعب محايدة.

كأس رئيس الدولة
قرعة كأس رئيس الدولة
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