نيس.. «أزمة عميقة»!

نيس (أ ف ب)



بقي نيس للمباراة الخامسة توالياً بلا فوز، وذلك عقب سقوطه أمام ضيفه مونبلييه 1-2، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنذ فوزه على مونبلييه نفسه 4-1 في الدور 16 لكأس فرنسا، لم يحقّق نيس أي فوز في آخر مباريات له في الدوري المحلي «4 خسائر وتعادل»، كان آخرها أمام تولوز في الجولة الماضية 1-2.

وسجّل هدفي مونبلييه جان-كلير توديبو خطأ في مرماه «10»، وتيجي سافانييه «42 ركلة جزاء»، فيما سجّل هدف نيس الوحيد الإيفواري جيريمي بوجا «12».

وتجمّد رصيد نيس عند 40 نقطة في المركز الخامس، ليواصل إهدار الفرص في سعيه لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، فيما تقدم مونبلييه إلى المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.