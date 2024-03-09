يامال.. «آخر جمال»!

برشلونة (أ ف ب)



استعد برشلونة «حامل اللقب» لموقعته المرتقبة أمام نابولي «الثلاثاء»، في دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب على حساب ريال مايوركا 1-0، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويدين النادي الكاتالوني بفوزه للاعبه البالغ 16 عاماً لامين يامال «73».

وتقدم «البلاوجرانا» إلى المركز الثاني في ترتيب «الليجا» مؤقتاً برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب، والذي يلعب أمام سلتا فيجو «الأحد»، وبنقطة واحدة عن جيرونا الذي يستطيع العودة لمركز «الوصافة» في حال فوزه على أوساسونا «السبت»، من جهته، تجمّد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويطمح برشلونة إلى قلب الطاولة على منافسه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، أملاً في حجز مكان له في ربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 في إيطاليا.

وخاض المدرب تشافي هيرنانديز الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف، المباراة مدججا بالإصابات، وغاب الهولندي فرانكي دي يونج وبيدري بداعي الإصابة، فيما بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المباراة من «دكة البدلاء»، قبل أن يدخل بدلاً من المهاجم الشاب مارك جويو «61»، كما غاب المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بداعي الإيقاف.

وزادت الأمور سوءاً على العملاق الكاتالوني، بعدما أضاع ركلة جزاء عن طريق الألماني إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 24، بعد خطأ ارتُكب على البرازيلي رافينيا.

جاء هدف الفوز عن طريق لامال، إثر فاصل مهاري، وراوغ أحد مدافعي مايوركا، قبل أن يطلق كرة مقوّسة مذهلة خدعت رايكوفيتش مباشرة في الزاوية وسط فرحة عشاق النادي الكاتالوني.