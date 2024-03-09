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نابولي «نكسة جديدة» قبل «موقعة الحسم» أمام برشلونة

نابولي «نكسة جديدة» قبل «موقعة الحسم» أمام برشلونة
9 مارس 2024 08:19

روما (أ ف ب)

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اكتفى نابولي «حامل اللقب» بالتعادل أمام ضيفه تورينو، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهته المصيرية أمام برشلونة الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومنح أنتونيو سانابريا بهدفه الأكروباتي فريقه تورينو نقطة التعادل «64»، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، بعدم كان الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا أعطى أصحاب الأرض تقدماً مؤقتاً «61».
وتعرّضت آمال الفريق الجنوبي للتأهل إلى إحدى المسابقات القارية لـ «نكسة جديدة»، حيث يحتل المركز السابع برصيد 44 نقطة، بفارق ست نقاط عن تورينو العاشر.
ويتخلف نابولي بفارق نقطتين عن أتالانتا الذي يحتل المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وتنتظره مواجهة صعبة أمام يوفنتوس الثاني «الأحد».
كما بات نابولي يتخلف بفارق سبع نقاط عن بولونيا الرابع الذي يستضيف إنتر ميلان متصدر الترتيب «السبت».
ويعد الإنتر الفريق الأوفر حظاً لانتزاع اللقب من نابولي، حيث يتصدر الترتيب العام بفارق شاسع يبلغ 15 نقطة.
وتنتظر نابولي مواجهة صعبة أمام مضيفه برشلونة «الثلاثاء»، في دوري الأبطال، بعدما كانت مباراة الذهاب بين الجانبين انتهت بالتعادل 1-1 الشهر الماضي.

 

الدوري الإيطالي
نابولي
تورينو
إنتر ميلان
يوفنتوس
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