شتوتجارت يخنق البايرن!

شتوتجارت (أ ف ب)



سجّل المهاجم الغيني سيرهو جيراسي هدفه الـ 21 هذا الموسم، وقاد فريقه شتوتجارت إلى الفوز على أونيون برلين «المنقوص» 2-0، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ الثاني ذلك ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين شتوتجارت بفوزه إلى ثنائية جيراسي «19»، وكريس فوريخ «65».

وأكمل اونيون برلين، رابع الموسم الماضي، اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أندراس شافر في الدقيقة 69، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، لتدخله القوي على يوزوا فاجنومان.

ونال لاعبو شتوتجارت جرعة دعم معنوية صبيحة المباراة بعد الأخبار حول تمديد المدرب سيباستيان هونيس عقده مع النادي لعامين إضافيين حتى 2027.

وارتبط اسم هونيس «41 عاماً» بالانتقال إلى أندية أخرى من بينها بايرن ميونيخ حامل اللقب والوصيف راهناً، في ظل تأكيد رحيل مدربه توماس توخيل نهاية الموسم.

ويحتل شتوتجارت المركز الثالث، بعد أن حقّق 17 انتصاراً مقابل 6 هزائم وتعادلين، ليتقدم بفارق عشر نقاط عن لايبزج الخامس، ما يضعه في موقف أكثر من ممتاز للعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

ويملك الآن جيراسي ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، علماً أنه يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي «البوندسليجا» برصيد 21 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن مهاجم بايرن الإنجليزي هارين كين صاحب الريادة.

من جهته، يقبع أونيون في المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

ويأمل البايرن أن يستعيد نغمة الفوز «السبت»، والابتعاد من جديد بأربع نقاط عن شتوتجارت، عندما يواجه ماينز، فيما يصبو باير ليفركوزن إلى مواصلة سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم عندما يستضيف فولفسبورج «الأحد».

ولم يخسر ليفركوزن ولو مرة واحدة، بعد 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ويتصدر بفارق عشر نقاط عن البايرن قبل 10 مراحل من النهاية.