ليفربول والسيتي.. «الرقصة الأخيرة» بين كلوب وجوارديولا!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي، الأحد، في «قمة حاسمة» على الصدارة، ضمن «الجولة 28»، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مع وجود «الريدز» في المقدمة برصيد 63 نقطة، و«البلومون» وصيفاً بـ 62 نقطة.

ويعتبر الفريقان الأكثر ظهوراً في قلب صراع المنافسة على لقب «البريميرليج» في المواسم الستة الماضية، مع فوز «السيتي» 5 مرات، منها آخر ثلاثة ألقاب على التوالي، وليفربول مرة واحدة، وحلوله وصيفاً لمنافسه الحالي تحديداً في مناسبتين.

وتشكل المباراة «الرقصة الأخيرة»، أو «النزال الأخير» على الملاعب الإنجليزية بين المدربين يورجن كلوب وبيب جوارديولا، مع إعلان «الألماني» الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ولطالما شكل المدربان مزيجاً رائعاً لكرة القدم المختلفة في الأسلوب الهجومي، والممتع في الوقت نفسه، مع اعتماد كلوب على السرعة، وجوارديولا على الاستحواذ.

واللافت أن المواجهات الـ 29 السابقة بينهما، تعتبر الأعلى لكل منهما أمام أي مدرب آخر قابله في مسيرته، وتبدو الكفة شبه متوازنة، مع فوز جوارديولا 12 مرة، وكلوب 11 مرة، والتعادل في 6 لقاءات.

ويتسلح ليفربول بقوة الأداء في معقله «أنفيلد»، حيث لم يعرف جوارديولا الفوز إلا مرة واحدة على كلوب وليفربول في المواجهات السابقة.

ويملك الفريقان أرقاماً متميزة هذا الموسم في «البريميرليج»، وهما الأكثر فوزاً «19 مرة»، قبل بداية الجولة بالشراكة مع أرسنال الذي يترقب نتيجة المباراة للدخول أيضاً بقوة في صراع على المنافسة على اللقب.

وأوضح جوارديولا أنه كان من دواعي سروره دائماً مواجهة ليفربول بقيادة كلوب، مؤكداً أن «السيتي» يريد الفوز في المباراة، وقال «الطريقة التي يلعب بها «فريق كلوب»، تتعلم منها الفرق الأخرى وتحدثت معه ولدي شعور بأنه سيعود عاجلاً أم آجلاً، إنه رجل يحب كرة القدم وشغفه موجود».

وأضاف «شرح كلوب بشكل مثالي سبب مغادرته، وهذه المرة الأخيرة لنواجه بعضنا في الدوري الإنجليزي، إلا أنه من المحتمل أن نلتقي في كأس الاتحاد».

وتحدث كلوب عن المنافسة مع جوارديولا، وقال، «لم أشعر بالإحباط أبداً أمام (بيب)، الطريقة التي أثر بها على كرة القدم وعدد الألقاب التي حصدها، وعندما تراه، فإنه يتصرف وكأنه لم يفز بأي شيء، لديه رغبة رائعة للتميز دائماً».