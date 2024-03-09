بوفتيني: خسارة الوصل في مباراة ليست نهاية الموسم!



مراد المصري (أبوظبي)



أكد المغربي سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، أن الخسارة أمام الوحدة، في إياب نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لا تعني نهاية موسم الفريق، وأن «الإمبراطور» مطالب بالتركيز على الجولات المقبلة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتحدث بوفتيني عقب المباراة التي تفوق فيها «العنابي» بـ «رباعية»، لينهي سلسلة عدم الخسارة التي عرفها الوصل منذ بداية الموسم، وقال «في كرة القدم أحياناً تمر عليك مباراة لا تكون في يومك، وتتعرض للخسارة، لكن يجب دائماً النظر للموسم بأكمله، وأن نتعامل مع النتيجة من خلال رد الفعل المناسب النابع من الحافز الموجود لدينا منذ بداية الموسم».

وأضاف «نسعى مباشرة للتركيز على المواجهة المقبلة أمام بني ياس في الدوري، وأمامنا الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهناك 3 أشهر متبقية للموسم، وعلينا أن نواصل المضي قدماً فيها بالعزيمة والرغبة نفسيهما».

وكشف بوفتيني عن أن اللاعبين على قلب رجل واحد، وقال «طوينا صفحة الخسارة أمام الوحدة مباشرة، من خلال التعهد في غرفة الملابس على مواصلة العمل بقوة، وأن يكون هدفنا العودة إلى المسار الصحيح منذ المباراة التالية مباشرة».

ونفى بوفتيني أن تكون الثقة الزائدة وراء الخسارة أمام الوحدة، وقال «فقط لم نكن في يومنا خلال اللقاء، والفرق الكبيرة أحياناً تمر بنزول بالمستوى في مباراة، لذلك يجب أن نفكر بما هو قادم أكثر عما حدث، من أجل الوصول إلى الأهداف التي نتطلع إليها».

ويعتبر بوفتيني من الأسماء التي يعتمد عليها الصربي ميلوش مدرب الوصل، حيث أشركه في 14 من أصل 15 مباراة بالدوري، إلى جانب خوضه المباريات الست في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمواجهة الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويقوم بأدوار دفاعية إيجابية، إلى جانب مساهمته الهجومية بتسجيل 6 أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق في الموسم الماضي.

ويلتقي الوصل «خارج الديار» مع بني ياس يوم الأربعاء المقبل في الدوري، حيث يتصدر الترتيب برصيد 39 نقطة، بعد «15 جولة»، بفارق 8 نقاط عن العين الذي لعب مباراة أقل.