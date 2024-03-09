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الرياضة

العين والوحدة.. النهائي الثامن

العين والوحدة.. النهائي الثامن
9 مارس 2024 10:38

 
سلطان آل علي (دبي)

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تأهل العين والوحدة إلى نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وذلك بعد «مربع ذهب» دراماتيكي للفريقين، حيث خسر «الزعيم» لقاء الإياب أمام اتحاد كلباء بهدفين، عقب تفوقه ذهاباً بالنتيجة نفسها، واضطر إلى حسم الصعود بـ«ركلات الترجيح»، فيما قام «العنابي» بـ«ريمونتادا»، وعودة كبيرة بـ «رباعية»، بعد خسارته ذهاباً 2-1 أمام الوصل.
ويجتمع العين والوحدة في النهائي للمرة الثامنة تاريخياً بكل المسابقات، والثانية في كأس رابطة المحترفين بالتحديد، حيث سبق وأن تواجه الفريقان في نسخة 2008-2009، والتي حسمها «الزعيم» بهدف على حساب «العنابي»، ويعود النهائي الأول بين الفريقين الكبيرين إلى موسم 1985-1986، حيث التقيا في نهائي كأس الاتحاد، وفاز الوحدة 4-1 على العين.
جاءت الفترة الذهبية التنافسية بين الفريقين، في العقد الأول من الألفية الجديدة «2000-2010»، والتي شهدت 5 نهائيات، حيث حضر الفريقان في نهائي السوبر مرتين، وانتهت واحدة العين، والأخرى للوحدة، كما لا يمكن أن ننسى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي حضره جمهور حقق رقماً قياسياً في موسم 2004-2005، وحسمه «الزعيم» بنتيجة 3-1.
وفي 2006-2007 تواجه الفريقان مرة أخرى في كأس الاتحاد، ورجحت كفة العين 4-1.
وتعد آخر مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر 2018-2019 دراماتيكية، وشهدت 6 أهداف كاملة بنتيجة 3-3، انتهت بعدها بركلات الترجيح لمصلحة الوحدة.
والنهائي القادم فرصة الوحدة للتساوي مع العين في عدد مرات الفوز بالنهائيات، حيث تفوق «الزعيم» في 4 نهائيات، والوحدة 3 مرات في المواجهات الثنائية»، فهل يكون اللقب لـ «أصحاب السعادة»، أم يستمر «الزعيم» في هيمنته؟

مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
الوحدة
الوصل
اتحاد كلباء
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