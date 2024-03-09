«جودو الإمارات» يختتم المشاركة في «جائزة النمسا»



أبوظبي (الاتحاد)



تشهد بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي يستضيفها اتحاد النمسا، بإشراف الاتحاد الدولي، وتختتم الأحد بمشاركة 78 دولة، وجوائزها 100 ألف يورو، خوض جريجوري أرام لاعب منتخبنا مباراته في وزن تحت 90 كجم أمام الكوري الجنوبي المخضرم لي سونجو، وتأتي البطولة ضمن برنامج إعداد «جودو الإمارات» لـ «أولمبياد باريس 2024».

ولعب كريم عبد اللطيف مع أنطونيو تورنال من الدومينيكان، في وزن تحت 73 كجم، فيما يواصل ظافر أرام الذي اعتذر عن عدم المشاركة في وزن تحت 100 كجم بسبب الإصابة، علاجه بالمركز الطبي الرياضي، على هامش البطولة، قبل السفر إلى بطولة جورجيا .

من جهة ثانية، يحتل منتخب اليابان صدارة بطولة النمسا، مع ختام الجولة الافتتاحية برصيد ذهبيتين وفضية، ويليه البرازيل بـ«ذهبية وفضية» وإسبانيا وصربيا «ذهبية».

من جانب آخر، أشاد فيكتور سيكتروف مدرب منتخبنا بالتطور الرائع الذي شهده مستوى عدد من اللاعبين واللاعبات خلال الموسم الحالي، والذي ينعكس على أدائهم خلال بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات في مايو المقبل، وتعتبر ختام المنافسات الكبرى المؤهلة إلى «أولمبياد باريس».

وثمن فيكتور متابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، الذي وجه بتوفير متطلبات الإعداد كافة، خلال المرحلة القادمة، استعداداً للمشاركات الدولية، وأبرزها بطولة العالم في أبوظبي، وأولمبياد باريس 2024 الذي يشارك فيه منتخب الإمارات بـ 5 لاعبين، وهناك فرصة لانضمام آخرين.