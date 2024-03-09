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الرياضة

«أبوظبي» بطل كأس «غنتوت للبولو»

«أبوظبي» بطل كأس «غنتوت للبولو»
9 مارس 2024 11:20

 
رضا سليم (دبي)

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أحرز «أبوظبي» لقب «النسخة الأولى» من بطولة غنتوت الدولية الأولى للبولو، والتي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 4 فرق.
وجاء تتويج «أبوظبي»، بعد فوزه على «غنتوت»، خلال «الديربي» 10-6، في المباراة التي أقيمت بملعب الشيخ زايد الرئيسي، ليحصد كأس «النسخة الأولى»، و100 ألف درهم جائزة المركز الأول، وحصل «غنتوت» على المركز الثاني، و80 ألف درهم، فيما نال فارس اليبهوني قائد فريق أبوظبي جائزة أفضل لاعب مواطن، و10 آلاف درهم، وزميله فيلكس أيسن أفضل لاعب أجنبي، و10 آلاف درهم، وتم تكريم طاقم التحكيم بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.
حضر النهائي وتتويج الفائزين، سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ومطر اليبهوني الظاهري، عضو مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
جاءت البداية لمصلحة «أبوظبي» بعدما سجل سانتياجو لابورد 3 أهداف، في الشوط الأول، إلا أن «غنتوت» عاد في الشوط الثاني، وأحرز أول هدفين عن طريق ماركوس أرايا، وكرر لابورد «الثلاثية» لـ «أبوظبي» في الشوط الثالث، ورفع رصيد فريقه إلى 6 مقابل 3 أهداف، حيث سجل «غنتوت» هدفاً واحداً بتوقيع ماركوس أرايا، وتغيرت النتيجة في الشوط الرابع، بعدما سجل لابورد هدفين، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ولم يسجل غنتوت إلا هدفين فقط، عن طريق بابلو وأرايا، وفي الشوط الخامس والأخير سجل لفريق «أبوظبي» فيلكس إيسن وفارس اليبهوني مقابل هدف للاعب بابلو، لتنتهي مواجهة «الديربي» بفوز «أبوظبي» 10-6.
وشهدت المباراة مجموعة من الفعاليات التي قدمتها إدارة النادي للجمهور، حيث تحوّل النهائي الذي يمثل ختام أجندة الموسم المحلي للبولو في النادي إلى مهرجان كبير. 

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نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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