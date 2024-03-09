الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أجديت» يحصد لقب «المرابع العربية»

«أجديت» يحصد لقب «المرابع العربية»
9 مارس 2024 12:00

عصام السيد (دبي)

أخبار ذات صلة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
«جودو الإمارات» يغادر إلى جورجيا


تُوج الجواد الرمادي «أجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب شوط المرابع العربية، وحقق المدرب بوبات سيمار «خماسية» غير مسبوقة، فيما فاز «الليث» للرحماني للسباقات بالشوط الرئيس، في اللقاء الرابع عشر لكرنفال سباقات دبي، بالموسم الذي أقيم بمضمار «ميدان»، في الأمسية الأخيرة، قبل انطلاق كأس دبي العالمي يوم 30 مارس الجاري، وتألف الحفل من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بلغت إجمالي جوائزها 1.7 مليون درهم.
وتألق الجواد «أجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين «ثلاثية»، في الشوط التاسع والختامي لمسافة 1400 متر، على لقب المرابع العربية «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، بعد صراع مثير في المراحل النهائية، وسجل البطل 1:23:26 دقيقة.
وجاء بداية انتصارات بوبات سيمار، عبر الجواد «ميزوتينتو» لنقابة أنتيفتور ذا صن، بقيادة تاج أوشي في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب ذا أواسيس «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، وسجل البطل 1:12:02 دقيقة.
وانتزع الفوز الثاني للمدرب بوبات سيمار الجواد «بوستر بينت» لسوند وبوند ريسنج، وفالكون ريسنج تيم، وبقيادة ساندرو بايفا في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، على لقب ذا فالي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:49:88 دقيقة.
وجاء الفوز الثالث للمدرب بوبات سيمار، عبر المهر «جنص آند جلوري» لفترياني هاي، بقيادة تاج أوشي «ثنائية»، في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، على لقب دبي مارينا البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:58:65 دقيقة.
وواصل المدرب بوبات سيمار تألقه، بفوز رابع، عبر الجواد «أريبيان تيل» لعائلة شبرا، وقيادة تاج أوشي «ثلاثية»، في الشوط السادس لمسافة 1900 متر، على لقب دبي هيلز ستيت «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:57 دقيقة.
وكان مسك ختام المدرب بوبات سيمار، الخماسية عبر الجواد «اليسيف تيري» لديارمويد، بقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب إعمار ساوث «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:95 دقيقة.
ومن خيول الاحتياط أقتنص الجواد الرمادي «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، لقب مزرعة الروية للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، في الشوط الافتتاحي والرئيس لمسافة 1600 متر «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، ومسجلاً 1:43:15 دقيقة.
ومنح الجواد «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف لويس بوني، «الثنائية» للفارس بن كوين، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب داونتاون دبي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، وسجل البطل 1:36:10 دقيقة.
وأثبت «فيسباسيان» للربع للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد وقيادة باتريك دوبي، بأنه الأسرع في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، على لقب دبي كريك هاربور «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم، وسجل البطل 1:09:48 دقيقة.

الإمارات
دبي
مضمار ميدان
كأس دبي العالمي للخيول
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©