«أجديت» يحصد لقب «المرابع العربية»

عصام السيد (دبي)



تُوج الجواد الرمادي «أجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب شوط المرابع العربية، وحقق المدرب بوبات سيمار «خماسية» غير مسبوقة، فيما فاز «الليث» للرحماني للسباقات بالشوط الرئيس، في اللقاء الرابع عشر لكرنفال سباقات دبي، بالموسم الذي أقيم بمضمار «ميدان»، في الأمسية الأخيرة، قبل انطلاق كأس دبي العالمي يوم 30 مارس الجاري، وتألف الحفل من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بلغت إجمالي جوائزها 1.7 مليون درهم.

وتألق الجواد «أجديت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين «ثلاثية»، في الشوط التاسع والختامي لمسافة 1400 متر، على لقب المرابع العربية «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، بعد صراع مثير في المراحل النهائية، وسجل البطل 1:23:26 دقيقة.

وجاء بداية انتصارات بوبات سيمار، عبر الجواد «ميزوتينتو» لنقابة أنتيفتور ذا صن، بقيادة تاج أوشي في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب ذا أواسيس «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 165 ألف درهم، وسجل البطل 1:12:02 دقيقة.

وانتزع الفوز الثاني للمدرب بوبات سيمار الجواد «بوستر بينت» لسوند وبوند ريسنج، وفالكون ريسنج تيم، وبقيادة ساندرو بايفا في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، على لقب ذا فالي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:49:88 دقيقة.

وجاء الفوز الثالث للمدرب بوبات سيمار، عبر المهر «جنص آند جلوري» لفترياني هاي، بقيادة تاج أوشي «ثنائية»، في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، على لقب دبي مارينا البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:58:65 دقيقة.

وواصل المدرب بوبات سيمار تألقه، بفوز رابع، عبر الجواد «أريبيان تيل» لعائلة شبرا، وقيادة تاج أوشي «ثلاثية»، في الشوط السادس لمسافة 1900 متر، على لقب دبي هيلز ستيت «تكافؤ»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:59:57 دقيقة.

وكان مسك ختام المدرب بوبات سيمار، الخماسية عبر الجواد «اليسيف تيري» لديارمويد، بقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر، على لقب إعمار ساوث «رملي»، البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، وسجل البطل 1:24:95 دقيقة.

ومن خيول الاحتياط أقتنص الجواد الرمادي «الليث» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، لقب مزرعة الروية للفئة الثانية المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق، في الشوط الافتتاحي والرئيس لمسافة 1600 متر «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، ومسجلاً 1:43:15 دقيقة.

ومنح الجواد «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف لويس بوني، «الثنائية» للفارس بن كوين، في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، على لقب داونتاون دبي «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 210 آلاف درهم، وسجل البطل 1:36:10 دقيقة.

وأثبت «فيسباسيان» للربع للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد وقيادة باتريك دوبي، بأنه الأسرع في الشوط السابع لمسافة 1200 متر، على لقب دبي كريك هاربور «عشبي»، البالغ إجمالي جوائزه 190 ألف درهم، وسجل البطل 1:09:48 دقيقة.