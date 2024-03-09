أنس جابر تودع «إنديان ويلز»



إنديان ويلز (رويتر)



بكل جدارة، فازت المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيجا شيانتيك على منافستها الأميركية دانييل كولينز 6-3 و6-صفر، في الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز للتنس للأساتذة، بينما فازت الألمانية أنجليك كيربر في مفاجأة على المصنفة العاشرة إيلينا أوستابنكو، وانسحبت حاملة اللقب إيلينا ريباكينا من البطولة بسبب المرض، كما ودعت التونسية أنس جابر في مفاجأة كبيرة.

وكانت شيانتيك هزمت كولينز في مباراة ملحمية في أستراليا المفتوحة، ورشحتهما التوقعات لمواجهة كبيرة أخرى، عندما تقدمت اللاعبة البولندية في شوط إرسالها 4-3 بالمجموعة الأولى.

لكن شيانتيك رفعت مستوى أدائها، وكسرت أرسال كولينز مقابل صفر، لتتقدم 5-3، وتفوز بآخر تسعة أشواط، وتواصل تقدمها في البطولة التي تُوجت بلقبها في 2022.

وقالت شيانتيك بعد الفوز «بدأت أقلل من ارتكاب الأخطاء بعض الشيء، وهو ما جعل دانييل ترتكب عدداً أكبر قليلاً من الأخطاء، والفارق لم يكن كبيراً، لكني في النهاية كنت قادرة على اللعب جيداً في هذه اللحظات المهمة، وخلال نقاط كسر الإرسال وما شابه، وأنا سعيدة لحفاظي على تركيزي واللعب بأسلوبي، بغض النظر عما كانت تفعله دانييل على الجانب الآخر من الملعب».

وقالت كولينز «30 عاماً» في يناير، إنها ستعتزل في نهاية الموسم الحالي، لذا يتوقع أن تكون المشاركة الأخيرة لها في إنديان ويلز.

وكانت كولينز هزمت شيانتيك لتصعد لنهائي أستراليا المفتوحة في 2022، وسبق له الوصول للمركز السابع عالمياً.

وحققت كيربر أهم انتصار لها في ثلاثة أعوام عندما، هزمت اللاتفية أوستابنكو صاحب الضربات القوية 5-7 و6-3 و6-3.

وحسمت كيربر العائدة للبطولات بعد عطلة أمومة استمرت 18 شهراً المباراة بإرسال ساحق، لتحقق أول انتصار على لاعبة من قائمة أول 10 مصنفات على العالم منذ نوفمبر 2021.

وقالت اللاعبة الفائزة بثلاثة ألقاب كبرى «السؤال الذي أسمعه كثيراً، هو لماذا عدت للبطولات، وما الذي يمنحني الدافع لذلك؟، وبالنسبة لي الدافع الأكبر هو حب الرياضة، أحب المنافسة، ووجودي هنا ووجود الجمهور وهذه العواطف، فإن هذا يمنحني كل شيء، والآن ومع وجود ابنتي بجانبي، فإنني أحصل على مزيد من الإلهام بسبب وجودها، وهناك شيء أكبر من التنس أيضاً».

وفي مفاجأة أخرى، فازت الأميركية كاتي فولينتس على المصنفة السادسة، التونسية أنس جابر 6-4 و6-4، وتلتقي في الدور الثالث مع كارولين فوزنياكي، بعد فوز اللاعبة الدنماركية على الكرواتية دونا فيكيتش 7-6 و6-3.

واضطرت المصنفة الرابعة عالمياً ريباكينا للانسحاب من البطولة، وهي من فئة ألف نقطة، والتخلي عن الدفاع عن اللقب، بسبب متاعب في الجهاز الهضمي.

وصعدت للدور الثالث أيضاً عدة لاعبات، من بينهن التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، والبرازيلية بياتريس حداد مايا، والأوكرانية مارتا كوستيوك.