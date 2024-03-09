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الرياضة

«موعد جديد» لإياب نهائي دوري الطائرة

«موعد جديد» لإياب نهائي دوري الطائرة
9 مارس 2024 13:30

 
معتصم عبدالله (دبي)

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اعتمد اتحاد الطائرة، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لإياب «المرحلة النهائية»، لدوري الرجال للكرة الطائرة، والتي تشهد إقامة 4 مواجهات، تتصدرها قمة الوصل وضيفه الجزيرة، في إياب النهائي، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم، فيما يواجه شباب الأهلي ضيفه بني ياس، في مباراة إياب تحديد المركز الثالث، ويلتقي في بقية المباريات العين وعجمان، وحتا والنصر.
وتأجلت مباريات مرحلة إياب النهائي عن موعدها الأول أمس، بناءً على التعميم الصادر من الهيئة العامة للرياضة، بشأن تقلبات الأحوال الجوية، على غرار معظم المسابقات الأخرى في مختلف الاتحادات الرياضية.
إلى ذلك اعتمد اتحاد الطائرة السبت المقبل موعداً لمباريات «الجولة الفاصلة»، في حال التعادل بفوز كل فريق في مرحلتي ذهاب وإياب النهائي.
وحقق الجزيرة «الأسبقية» بفوزه على ضيفه الوصل 3-2، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، في ذهاب الدور النهائي للدوري.
وغلفت الإثارة مواجهة ذهاب النهائي، بعدما تبادل الفريقان التفوق في الأشواط الأربعة الأولى، قبل أن يحسم الجزيرة المواجهة 3-2 بنتائج الأشواط «25- 22، 21- 25، 25- 23، 20- 25، 15- 13».
وتأهل «فخر أبوظبي» و«الإمبراطور» إلى النهائي، بعدما تخطى الأول عقبة شباب الأهلي 3-2، في المباراة الفاصلة للدور التمهيدي في المراحل الإقصائية «البلاي أوف»، فيما جاء تأهل الوصل على حساب بني ياس «حامل اللقب» بالفوز 3-0، ضمن الدور ذاته السبت الماضي.

الكرة الطائرة
الجزيرة
الوصل
شباب الأهلي
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