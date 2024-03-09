دودو يبحث عن «الهدف الأول» مع عجمان

رضا سليم (دبي)



صام رافائيل دودو لاعب عجمان عن تسجيل الأهداف، في أول مباراتين له مع «البرتقالي»، لعب خلالهما 175 دقيقة، كما لم يهز الشباك أمام حتا في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، رغم محاولات جميع زملائه في الملعب مساعدته لإحراز الهدف الأول، خاصة في مباراة الإمارات الأخيرة بالدوري، والتي فاز فيها «البركان» بهدفين، حيث أهدر دودو عدداً كبيراً من الفرص جميعها أقرب للتسجيل، إلا أنه أهدرها بغرابة شديدة، لينتزع «الآهات» في المدرجات من جماهير «البرتقالي» التي تنتظر منه تعويض رحيل التونسي فراس بالعربي «جوكر» الفريق في الوسط.

وتعاقدت إدارة النادي مع دود، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدلاً من بريستيج مبونجو الذي رحل إلى بني ياس، وسبق أن لعب دود مع خورفكان لمدة 4 سنوات، قبل أن ينتهي عقده الصيف الماضي، ويرحل عن «دورينا»، وسبق أن لعب دودو 100 مباراة مع «النسور» في مختلف المسابقات، مسجلاً 27 هدفاً، كما أسهم في صناعة 17 هدفاً، 26 هدفاً في الدوري، وهدف واحد في كأس المحترفين.

وشهد موسمه الأول 2019-2020، تسجيل 7 أهداف في 19 مباراة، فيما أحرز في الموسم الثاني 2020-2021، سبعة أهداف في 25 مباراة، وفي موسم 2021-2022 سجل 9 أهداف في 25 مباراة، وفي الموسم الماضي أحرز 3 أهداف في 14 مباراة، بعدما ابتعد كثيراً عن المباريات بسبب الإصابات التي لاحقته، والتي دفعت إدارة نادي خورفكان للاستغناء عن خدماته، ليعود مجدداً إلى «دورينا» عبر بوابة «البرتقالي».