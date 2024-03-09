مبابي يحدد هدفه قبل الرحيل!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان عن طموحاته مع الفريق في دوري الأبطال الأوروبي، وقال إن تأهل الفريق إلى الدور ثمن النهائي للبطولة أسعده كثيراً، لأنه يحدث بعد عامين من الفشل في التأهل إلى هذا الدور، ولأنه كان تأهلاً مستحقاً أبلى فيه الفريق بلاءً حسناً، ونجح في الفوز على منافسه الإسباني ريال سوسيداد في دورالـ16، ذهاباً 2-صفر، وإياباً2-1.

وانتهز مبابي فرصة حديثه على قناة «اليوتيوب» الخاصة بالنادي، ليقول إن هدفه الأساسي هذا الموسم هو الحصول على لقب البطولة الأوروبية الأهم، ورفع كأسها ذات الأذنين الكبيرتين.

ويدين سان جيرمان بالفضل لنجمه بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، في التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، بعد أن نجح مبابي في تسجيل 3 أهداف من الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق في مباراتي الذهاب والإياب، هدف في الأولى، وهدفان في الثانية.

وقال هداف كأس العالم الأخيرة 2022، كنا ندرك تماماً أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لنا وللنادي ولجماهيره أن نتأهل إلى الدور ثمن النهائي، لنكون بين أفضل 8 أندية في أوروبا، وهذا يمنحنا دفعة معنوية قوية وكبيرة، لمواصلة المشوار إلى أبعد مدى.

وأضاف: لا يزال فريقنا يطمع في الكثير في البطولة، وأشعر بأنها قريبة من الباريسي هذا الموسم، ولدينا شعور بأنه بمقدورنا أن نفعل شيئاً متميزاً هذه المرة، ونرى ما يحدث، ونحن في انتظار قرعة دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، وأهم شيء أن نظل مركزين على ما ينبغي علينا عمله.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت سان جيرمان، في مجموعة أطلق عليها خبراء الكرة «مجموعة الموت»، وكانت تضم بروسيا دورتموند الألماني، وإيه سي ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي، وتصدرها الفريق الألماني برصيد 11 نقطة، وجاء سان جيرمان وصيفاً، بفارق الأهداف عن ميلان، بعد أن حصل كل منهما على 8 نقاط، بينما تذيل نيوكاسل الترتيب برصيد 5 نقاط فقط.

وجاء تأهل «الباريسي» بصعوبة بالغة، بعد أن فاز بمباراتين فقط، وخسر مباراتين، وتعادل في مثلهما.