ليكرز.. الفوز بـ «سلة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



سجّل دانجيلو راسل سلّة قبل 5.9 ثانية من نهاية الوقت منحت لوس أنجلوس ليكرز فوزاً صعباً على ضيفه ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية 123-122، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه»، فيما احتاج كليفلاند كافالييز إلى شوط إضافي لإنزال مينيوستا تمبروولفز عن صدارة المنطقة الغربية.

وخاض ليكرز المباراة دون نجمه الأول ليبرون جيمس الذي يعاني إصابة في كاحله.

كما عانى النجم الآخر أنتوني ديفيس «22 نقطة و13 متابعة» أوجاعاً في كتفه في الشوط الثاني، ما دفع راسل إلى حمل المضيف على كتفيه، وتسجيل 21 من نقاطه الـ44 في الربع الأخير لوحده.

قال راسل «28 عاماً» موزّع مينيسوتا وجولدن ستايت وبروكلين السابق الذي زرع تسع رميات ثلاثية من أصل 12 محاولة «حاولت تقديم كل ما لدي، التسجيل، التمرير، أي شيء يحتاجه الفريق.. برون جيمس كان في الخارج، لذا حاول الشبان تعويضه».

ولم تكن تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية) سجّلها «الوحش» اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (34 نقطة، 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة) كافية لتجنيب ميلووكي خسارته الـ23 هذا الموسم مقابل 43 فوزاً.

وبعد تخلّفه طوال المباراة، تقدّم ميلووكي بكرة طائرة ليانيس قبل 2:53 دقيقة من نهاية الوقت.

عزّز باكس تقدّمه إلى ست نقاط قبل دقيقتين من الصافرة، بعد هجمة من أربع نقاط ترجمها النجم داميان ليلارد (28 نقطة و12 تمريرة حاسمة).

بيد أن راسل سجّل سبع نقاط في آخر 113 دقيقة، وصدّ المهاجم سبنسر دينويدي محاولة أخيرة لليلارد لحسم المباراة عند الصافرة النهائية.

وفي مواجهة بين فريقين منافسين على صدارة منطقتهما، تفوّق كليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 113-104 بعد التمديد.

رفع كليفلاند رصيده إلى 41 فوزاً و22 خسارة في وصافة الشرقية، فيما نزل مينيسوتا عن صدارة الغربية (44-20) وراء أوكلاهوما سيتي ثاندر (44-19) الذي قلب تأخره بفارق 14 نقطة وفاز على ميامي هيت 107-100، بقيادة نجمه الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر (37 نقطة).

وبعد قلبه تأخراً بلغ 22 نقطة في الربع الأخير أمام بوسكن سلتيكس متصدّر الدوري الثلاثاء، حقق كليفلاند نتيجة أخرى مميزة بإنزاله مينيسوتا عن صدارة الغربية.

من دون نجمه المصاب دونوفان ميتشل، إيفان موبي وماكس ستروس، نجح كليفلاند في إلحاق الخسارة بمينيسوتا الخارج من فوز مرهق على إنديانا.

وقاد الثنائي داريوس جارلاند (34 نقطة) وجاريت ألن (33) المضيف إلى الفوز، ونجح ألن الذي حقق أعلى رصيد في مسيرته، بتسجيل 10 نقاط في الوقت الإضافي الذي خاضه مينيسوتا دون عملاقه الفرنسي رودي جوبير الخارج بالأخطاء الستة قبل 27 ثانية على انتهاء الوقت الأصلي.

قام جوبير بحركة فرك الأصابع المشيرة إلى المال أمام الحكم، فحصل على خطأ تقني ليترجم جارلاند رمية حرّة فرضت وقتاً إضافياً (97-97).

قال جوبير (31 عاماً) إن حركته هي «الحقيقة»، لكنه أقر بأنها لم تكن موفّقة «لقد كلفت فريقي المباراة، لقد كانت حركة غير ناضجة، لم يكن قراراً واحداً، الجميع يرتكب الأخطاء، لكن الأمر تكرّر مراراً، وكان محبطاً».

ووصف ميكاه نوري الذي وقف بدلاً من مدرّب مينيسوتا المريض كريس فينش، حركة غوبير في لحظة حاسمة بانها «غير مقبولة».

قال «كان محبطاً بالطبع، على غرار الفريقين، لكن يجب أن نكون أذكى من ذلك».

وسجّل ناز ريز (34 نقطة) أعلى رصيد في مسيرته لمصلحة مينيسوتا، وأضاف أنتوني إدواردز 19 بيد أنه بقي صائماً في الربع الأخير، والوقت الإضافي.

وسجّل زيون وليامسون 23 نقطة و12 متابعة، ليقود نيو أورليانز بيليكانز إلى فوز صعب على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 103-95، رغم تقدّمه بفارق 35 نقطة منتصف الربع الثاني.

قلّص فيلادلفيا الذي خاض المواجهة دون نجميه المصابين جويل إمبيد وتايريز ماكسي، الفارق إلى خمس نقاط قبل دقيقة من نهاية الوقت، لكنه أخفق في إنجاز عودته الرائعة.

وأنهى واشنطن ويزادرز سلسلة من 16 خسارة، بفوزه على تشارلوت هورنتس 112-100.



__2070104428-1709965414