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روولت يغيب 6 أسابيع

روولت يغيب 6 أسابيع
9 مارس 2024 14:51

شتوتجارت (د ب أ)

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أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أن مدافع الفريق الفرنسي أنتوني روولت يغيب عن الفريق ستة أسابيع، بسبب إصابته بكسر في الفك، وحاجته للخضوع لعملية جراحية. وتعرض روولت «22 عاماً» للإصابة في المباراة، التي فاز بها فريقه على يونيون برلين 2-صفر، وتم تغييره بين الشوطين. وكان يلعب بقناع على الوجه بسبب إصابته بكسر في الأنف مؤخراً.
وذكر نادي شتوتجارت أن اللاعب الفرنسي يحتاج لإجراء جراحة، ويغيب لفترة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع.
وانضم روولت إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة، قادماً من تولوز الفرنسي، ووقع يوم الثلاثاء الماضي على عقد دائم يبقيه مع الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني حتى عام 2027.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
يونيون برلين
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