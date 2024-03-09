روولت يغيب 6 أسابيع

شتوتجارت (د ب أ)



أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، أن مدافع الفريق الفرنسي أنتوني روولت يغيب عن الفريق ستة أسابيع، بسبب إصابته بكسر في الفك، وحاجته للخضوع لعملية جراحية. وتعرض روولت «22 عاماً» للإصابة في المباراة، التي فاز بها فريقه على يونيون برلين 2-صفر، وتم تغييره بين الشوطين. وكان يلعب بقناع على الوجه بسبب إصابته بكسر في الأنف مؤخراً.

وذكر نادي شتوتجارت أن اللاعب الفرنسي يحتاج لإجراء جراحة، ويغيب لفترة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع.

وانضم روولت إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة، قادماً من تولوز الفرنسي، ووقع يوم الثلاثاء الماضي على عقد دائم يبقيه مع الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني حتى عام 2027.