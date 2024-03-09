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بويتوس يكشف عن إصابته بالسرطان مرة أخرى

بويتوس يكشف عن إصابته بالسرطان مرة أخرى
9 مارس 2024 15:19

 
برلين (د ب أ)

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كشف لاعب كرة القدم الهولندي جان بول بويتوس، إنه تم تشخيص إصابته بمرض السرطان مرة أخرى، وأنه يضطر للخضوع للعلاج الكيميائي.
وقال بويتوس على صفحته بتطبيق «إنستجرام»: رغم التغلب على مرض السرطان مرة، فأنه انتشر إلى العقد اللمفاوية، هذا يعني أنني سأخضع للعلاج الكيميائي، يليه إعادة تأهيل». وأضاف: «أتطلع بفارغ الصبر لليوم الذي سأتمكن فيه من اللعب في ملعب ممتلئ بالجماهير، أراكم هناك».
وكان قد تم تشخيص بويتوس «29 عاماً» بسرطان الخصية في سبتمبر عام 2022، عندما كان لاعباً في هيرتا برلين، ولكنه عاد للملاعب بعد ذلك بأربعة أسابيع، ولا يوجد اللاعب مع أي ناد منذ الصيف الماضي، وقبل العام الذي قضاه مع هيرتا لعب لناديي ماينز الألماني وفينورد الهولندي.

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