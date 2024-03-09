«الملك» يبدأ «رمضان» بـ«تدريب مسائي»

علي معالي (الشارقة)



يبدأ الشارقة التدريبات الرمضانية، في الساعة التاسعة مساء الأحد، بعد 24 ساعة راحة، عقب خوض «ودية» ضد جولف يونايتد انتهت بفوز «الملك» 5-1، وسجل الأهداف تيجالي «هاتريك» وفراس بالعربي وعثمان كمارا، وقسم الروماني كوزمين أولاريو اللاعبين إلى 3 مجموعات، خاضت كل منها 30 دقيقة.

شارك في المباراة كل اللاعبين، باستثناء شاهين عبدالرحمن، حيث لم يقم كوزمين بالدفع به، لأنه غائب عن الفريق منذ 6 أشهر، رغم أنه يتدرب بقوة، كما لم يشارك ماجد حسن الذي يخضع للعلاج والتأهيل، ومحمد عبدالباسط لوجوده في دورة تدريبية، وتم الدفع بعدد من الصغار، وجاءت التجربة جيدة، قبل أن يعود إلى المباريات الرسمية.

ويبدأ كوزمين ترتيب أوراقه بمنتهى التركيز والقوة للجولة المقبلة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي مع النصر، على استاد الشارقة يوم الخميس المقبل، في سهرة رمضانية مثيرة، وهناك حالة طوارئ كبيرة بين جدران «الملك»، لأن المباراة لها العديد من الأهداف، أبرزها الاستمرار مع فرق المقدمة، بعد ضياع حلم المنافسة على اللقب، بالهزيمة الأخيرة من الوصل، ويسعى الشارقة لدخول مربع «الأربعة الكبار» بعد تراجعه للمرة الأولى منذ 5 مواسم إلى المركز الخامس بعد نهاية «الجولة 15».