البطائح وخورفكان في نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات



الشارقة (الاتحاد)



يلتقي البطائح وخورفكان في الساعة السابعة مساء الأحد، في نهائي كأس الإمارات، على ملعب صالة نادي مليحة، ليكون «مسك ختام» موسم كرة قدم الصالات، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها «الأحمر» و«الأخضر» في النهائيات خلال الموسم الحالي.

وصبت النهائيات السابقة في مصلحة البطائح الذي تُوج بكأس السوبر في صالة نادي الشرطة والرماية في عجمان، بعد الفوز بركلات الترجيح على خورفكان، وكأس الاتحاد في صالة نادي مليحة، ودرع الدوري العام في صالة نادي خورفكان، ويتحفز لإكمال رباعية الموسم، وقاد المدرب عدنان الهولي الفريق إلى التأهل على حساب اتحاد كلباء في نصف النهائي، بالفوز ذهاباً وإياباً، وتضم تشكيلته كل من ماجد المعيني، ومحمد البحري، وعبدالله الخمري، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، وأحمد خليل، وعبدالله الفلاسي، وراشد الهنائي، وعبدالقادر حسن، وأحمد زعبيل.

ولن يكون خورفكان الذي خسر ثلاثة نهائيات من البطائح صيداً سهلاً في النهائي الرابع ويطمح «النسر الأخضر» إلى التحليق عالياً في مسك ختام الموسم، ويقوده المدرب أنور الحمادي، الذي صعد به إلى النهائي على حساب الحمرية، بالفوز ذهاباً وإياباً، وتضم تشكيلته حسن الحنطوبي، وهيثم الشاعر، وسعود خالد، ومعاذ موسى، وعلي زايد، وعمر النقبي، وحسين مال الله، وعبدالله الحوسني وخالد الشوكة.

ومن جانبه قال عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية: «أتمنى أن تكون المباراة خير مسك ختام للموسم الحالي الذي جاء متميزاً ورائعاً ومثيراً».

وأضاف: «نطمح إلى عودة بقية الأندية، مثل النصر والوصل وشباب الأهلي والظفرة والوحدة في الموسم القادم، فهي أيضاً من فرق البطولات، ونبذل قصارى جهدنا من جل عودة هذه الأندية في المواسم المقبلة».