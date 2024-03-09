جوارديولا: جاهزون للتحدي أمام ليفربول



لندن (د ب أ)



أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن جاهزيته للتحدي، عندما يقود فريقه لمواجهة ليفربول في مباراة مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز غداً «الأحد».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مانشستر سيتي يتواجه إلى ملعب أنفيلد هو متأخر بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، المتصدر.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة لمرشح للفوز باللقب، للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في آخر سبع سنوات، ولكن أرقام الفريق سلبية في ملعب أنفيلد.

وفاز مانشستر سيتي مرة واحدة فقط أمام جماهير أنفيلد منذ عام 1981، وكان هذا في عام 2003، وفاز مانشستر سيتي 4-1 قبل ثلاثة أعوام، ولكن كانت هذه المباراة أقيمت بدون حضور الجمهور، وستكون الأجواء مختلفة في هذه المباراة.

وعند سؤاله عن معاناة مانشستر سيتي للفوز في أنفيلد، قال جوارديولا: «هذا يرجع لجودة فريقهم».

وأضاف: «وبالطبع أيضاً الجماهير، ولكن تحديداً بسبب جودة الفريق، وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة، لأنها كانت كذلك دائماً ونحن نتقبل التحدي».