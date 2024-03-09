بوستيكوجلو يرفض «حديث الثأر»



لندن (د ب أ)



رفض أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، الحديث عن الثأر عندما يحل توتنهام ضيفاً على استون فيلا غداً «الأحد».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن توتنهام يحل ضيفاً على أستون فيلا في مباراة ستكون حاسمة في صراع على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد أستون فيلا حالياً في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وفاز أستون فيلا على توتنهام في آخر ثلاث مواجهات، ولكن قصة الثأر تعود لمباراتهما الأخيرة التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة أول مشاركة لرودريجو بينتانكور، بعد غياب تسعة أشهر، ولكن مشاركته انتهت بعد وقت قصير، بعدما تم عرقلته من قبل ماتي كاش، مدافع أستون فيلا، ليخرج بينتانكور بعد مرور 32 دقيقة مصاباً في الكاحل.

تسبب تدخل كاش مع بينتانكور في احتكاك بين لاعبي الفريقين، وجعل أفراد توتنهام غير المتواجدين في الملعب يترقبون المدافع، الذي حصل لاحقاً على مرافقة من زملائه إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، لكن بوستيكوجلو سخر من إشارات إلى إمكانية الثأر. وقال:«لا رغبة لدينا يا صديقي»، و«بالنسبة لنا، التحدي هو مواجهة فريق جيد للغاية، ويقدم عروضاً قوية على أرضه، وبعيداً عن هذا قد تتفاجأ بمدى قلة تأثير هذه الأمور على أسلوب لعبنا وتحفيزنا للمباراة».

وأضاف:«على العكس، نأمل أن تصبح هذه الأمور مع نضوجنا وتطورنا كفريق أقل أهمية أو تركيزاً».

وقال: «عندما تتمسك بنوعية هذه الأشياء، فإنك تفقد الإحساس بما هو مهم، المهم بالنسبة لنا هو أن نكون في أفضل حالاتنا أمام فريق يلعب كرة قدم جيدة، وأن نحاول تحقيق نتيجة إيجابية».