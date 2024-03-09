أنشيلوتي: فينيسيوس.. ركل.. إهانة.. صافرات!



مدريد (أ ف ب)



دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرّب ريال مدريد متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتعرّض لانتقادات بسبب فقدان أعصابه في بعض المباريات، معتبراً انه لم يشاهد في حياته «لاعباً مستهدَفاً» إلى هذا الحد.

قال «الميستر» عشية مواجهة سلتا فيجو في الدوري الإسباني «الأحد»: قرأت التاريخ، الإحصائيات، ولم أر لاعباً مستهدفاً مثل فينيسيوس.

تابع في مؤتمر صحفي «يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟ ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا».

أردف أنشيلوتي «يتعيّن على كل الناس تغيير تصرفهم معه»، معتبراً أنه لم ير لاعباً «بهذه الموهبة الكبيرة» يعاني «مثلما يعاني فينيسيوس».