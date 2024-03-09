الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنشيلوتي: فينيسيوس.. ركل.. إهانة.. صافرات!

أنشيلوتي: فينيسيوس.. ركل.. إهانة.. صافرات!
9 مارس 2024 18:34

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الحلم الملكي» يؤجل مستقبل ألونسو!
جيرونا.. «أسبقية الوصافة»


دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرّب ريال مدريد متصدّر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي يتعرّض لانتقادات بسبب فقدان أعصابه في بعض المباريات، معتبراً انه لم يشاهد في حياته «لاعباً مستهدَفاً» إلى هذا الحد.
قال «الميستر» عشية مواجهة سلتا فيجو في الدوري الإسباني «الأحد»: قرأت التاريخ، الإحصائيات، ولم أر لاعباً مستهدفاً مثل فينيسيوس.
تابع في مؤتمر صحفي «يركلونه، يهينونه، يصفّرون في وجهه، ماذا يتعيّن عليه أن يفعل؟ ما يقوم به هو تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة لنا».
أردف أنشيلوتي «يتعيّن على كل الناس تغيير تصرفهم معه»، معتبراً أنه لم ير لاعباً «بهذه الموهبة الكبيرة» يعاني «مثلما يعاني فينيسيوس».

ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
الدوري الإسباني
الليجا
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©