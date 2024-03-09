ماركينيوس.. «الأوجاع مستمرة»



باريس (أ ف ب)



يغيب المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، مجدّداً عن مباريات فريقه بسبب أوجاع في وتر أخيل، بحسب ما أعلن النادي عشية مواجهة ضيفه رينس «الأحد» في «المرحلة 25» من بطولة فرنسا لكرة القدم.

قال متصدّر الدوري في بيان «بسبب آلام مستمرّة في وتر أخيل، سيخضع ماركينيوس لعلاج خاص. سيخلد للراحة في الأيام المقبلة».

وأُصيب البرازيلي البالغ 29 عاماً بربلة ساقه في 17 فبراير ضد نانت، وغاب بعدها عن مباريات رين، موناكو وريال سوسيداد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما زميله في خط الدفاع، البرتغالي دانيلو بيريرا، المصاب بفخذه الأيمن والغائب أيضاً عن مباراة سوسيداد، فقد يعود بمواجهة رينس تاسع ترتيب «ليج 1».

ويتابع الإسباني ماركو أسنسيو «المصاب بعضلات فخذه الخلفية اليمنى أمام موناكو عمل اللياقة»، وسيغيب أيضاً الأحد عن مباراة رينس، على غرار قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي، والسلوفاكي ميلان شكرينيار الذي عاد إلى التمارين الفردية.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن بريست، لكنه تعادل في آخر مباراتين.