«الخفافيش» يستعد التوازن في «الليجا»

مدريد (أ ف ب)



استعاد فالنسيا نغمة الانتصارات، بعد ثلاث مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، بتخطيه عقبة ضيفه خيتافي 1-0، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجّل هدف فالنسيا الوحيد اللاعب هيوجو دورو «40».

ورفع فريق المدرب روبن باراخا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان فالنسيا بأمسّ الحاجة لانتزاع النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظه في التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، بعد خسارته أمام لاس بالماس 0-2 وتعادله أمام إشبيلية سلباً، ثمّ ريال مدريد 2-2 في المراحل الثلاث الماضية، وبات يتساوى حالياً مع ريال سوسيداد السابع الذي يحلّ ضيفاً على غرناطة في وقت لاحق، ويتخلف بنقطتين عن ريال بيتيس السادس الذي يلعب مع فياريال الأحد.

وسجّل دورو هدفه الـ 11 في الدوري هذا الموسم في المركز الثامن على قائمة الهدّافين التي يتصدرها نجم ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام بـ 16 هدفاً.

وخضع قلب دفاع فالنسيا ومنتخب غينيا مختار دياخابي لعملية جراحية في ليون الجمعة، بسبب خلع في ركبته اليمنى تعرّض له خلال مواجهة ريال مدريد الأسبوع الماضي.

ولم يُحدد فريق «الخفافيش» إطاراً زمنياً لعودة دياخابي إلى الملاعب، لكنّ تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن اللاعب قد يغيب لعشرة اشهر عن الملاعب.

وكانت المرحلة انطلقت الجمعة، حيث قاد الشاب لامين يامال «16 عاماً» فريقه برشلونة «حامل اللقب» للفوز على ريال مايوركا 1-0، والارتقاء للمركز الثاني موقتاً برصيد 61 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن جيرونا الثالث الذي يلعب أمام أوساسونا في ختام منافسات اليوم، ويستقبل ريال مدريد المتصدر مع 66 نقطة ضيفه سلتا فيجو الأحد.

ويلعب الأحد أيضاً، ألافيس مع رايو فايكانو، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو، وتختتم منافسات المرحلة الاثنين بلقاء ألميريا مع إشبيلية.