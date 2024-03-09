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الرياضة

فيرستابن يشيد بـ «الشاب بيرمان»

فيرستابن يشيد بـ «الشاب بيرمان»
9 مارس 2024 20:36

 

جدة (د ب أ)

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أشاد الهولندي ماكس فيرتسابن، سائق ريد بول وبطل العالم في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، بالبريطاني أولي بيرمان، سائق فريق فيراري الشاب، وذلك بعدما شارك الأخير للمرة الأولى في سباق السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن بيرمان «18 عاماً» وعشرة أشهر، قد تم استدعاؤه للمشاركة في السباق، بعد إصابة الإسباني كارلوس ساينز بالزائدة الدودية، نقل على أثرها للمستشفى، لكن السائق الشاب والذي لم يتدرب سوى ساعة واحدة فقط، ولم يقم بقيادة سيارة «الفورمولا-1» ليلاً، جاء بفارق 036. 0 ثانية فقط على بُعد الإطاحة بمواطنه لويس هاميلتون، ليتأهل للمرحلة المقبلة من السباق.
وقال فيرستابن: «ما فعله أولي كان رائعا للغاية، وشاهدت بعض اللفات في التدريبات، وهو المكان الذي يمكنك فيه الحكم على قيادة أي شخص لسيارته، وفي اللفة الثانية أو الثالثة شعرت بأن تلك بداية قوية، وأن يحتل المركز الحادي عشر، ويكون على بُعد أجزاء قليلة من الثانية، هو كل ما يمكن طلبه منه، لقد قام بعمل رائع».

السعودية
الفورمولا-1
ماكس فيرستابين
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