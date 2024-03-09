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الرياضة

«قمتان» في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

«قمتان» في ربع نهائي كأس رئيس الدولة
9 مارس 2024 20:44

 

معتز الشامي (دبي)

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أسفرت قرعة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي جرت بمقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور ممثلي الأندية المتأهلة إلى «دور الثمانية»، عن قمتين من «العيار الثقيل»، الأولى بين الجزيرة والوصل، والثانية بين الشارقة وشباب الأهلي، وهما الفريقان الأكثر تتويجاً بالبطولة الأغلى «10 ألقاب» لكل من «الملك» و«الفرسان»، فيما يلعب عجمان مع النصر، والعين مع اتحاد كلباء.
وينتظر أن تقام مباريات البطولة على ملاعب محايدة، يتم تحديدها لاحقاً، حيث يتوقع أن يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر، لقاء الشارقة وشباب الأهلي، على أن يستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، مباراة الجزيرة والوصل، وتقام مباريات دور الثمانية 2 و3 أبريل المقبل، وينتظر أن تجرى مباراة عجمان مع النصر على ملعب الشارقة، والعين مع اتحاد كلباء على أحد ملاعب أندية دبي.
ووفق القرعة، يلتقي الفائز من لقاء الجزيرة والوصل، مع الفائز من لقاء العين واتحاد كلباء، بينما يلعب المتأهل من لقاء عجمان والنصر، مع المتأهل من لقاء الشارقة وشباب الأهلي، في نصف نهائي البطولة.

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الوصل
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