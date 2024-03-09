«قياسية كين» في «ثمانية البايرن»



ميونيخ ( رويترز)



سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ «ثلاثية» من الأهداف، في فوز ساحق 8-1 على ماينز، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وأصبح كين، المنضم إلى البايرن مطلع الموسم، مقابل 100 مليون يورو من توتنهام، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني، كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلاً 30 هدفاً حتى الآن.

وأحرز قائد إنجلترا هدفين أيضاً في الفوز 3-صفر على لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليحجز البايرن مكانا في دور الثمانية.

ويملك البايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني، فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورج يوم الأحد.