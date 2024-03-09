الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«قياسية كين» في «ثمانية البايرن»

«قياسية كين» في «ثمانية البايرن»
9 مارس 2024 20:57

 
ميونيخ ( رويترز)

أخبار ذات صلة
«الحلم الملكي» يؤجل مستقبل ألونسو!
القبض على «المجانين» في «البوندسليجا»


سجل هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ «ثلاثية» من الأهداف، في فوز ساحق 8-1 على ماينز، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وأصبح كين، المنضم إلى البايرن مطلع الموسم، مقابل 100 مليون يورو من توتنهام، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني، كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلاً 30 هدفاً حتى الآن.
وأحرز قائد إنجلترا هدفين أيضاً في الفوز 3-صفر على لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليحجز البايرن مكانا في دور الثمانية.
ويملك البايرن الآن 57 نقطة في المركز الثاني، فيما يستضيف ليفركوزن منافسه فولفسبورج يوم الأحد. 

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
هاري كين
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©