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الرياضة

برونو: شكراً الظفرة على الفرصة الثمينة

برونو كاميلي يغادر الظفرة
10 مارس 2024 01:20

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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 تقدّم البرازيلي برونو نجل المدرب باولو كاميلي، و«محلل الأداء الفني» بالشكر لإدارة نادي الظفرة، على الفترة التي قضاها بالعمل مع «الفارس» في دوري الدرجة الأولى، بعد استمراره لفترة قصيرة ضمن الجهاز الفني للفريق، بعد الاستغناء عن والده الذي عاد إلى البرازيل لظروف خاصة.
وواصل برونو كاميلي العمل لفترة قصيرة ضمن الجهاز الفني الجديد للمدرب الكرواتي الجديد للظفرة ألين هورفات، قبل قرار الاستغناء عن خدماته، لينهي مشوار المحطة العملية الرابعة في ملاعب الإمارات، بعد التجارب السابقة إلى جانب والده مع فرق أندية الإمارات، دبا، وخورفكان.
وتعاقد الظفرة مع المدرب الكرواتي ألين هورفات «51 عاماً» ليكون الاسم الثالث في قيادة «الفارس»، بعد الوطني عبدالله مسفر، والبرازيلي باولو كاميلي.
وقاد المدرب الجديد «الفارس» في مباراتين الأولى أمام مسافي 1-2 ضمن «الجولة 22»، والتي تعرض فيها للطرد، ليبقى على المدرجات في مباراة الجولة التالية أمام مصفوت 2-2.
ويملك الوافد الجديد خبرات مميزة في ملاعب الخليج، بعدما سبق له قيادة النصر إلى التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي موسم 2020- 2021، علاوة على قيادته الخليج والباطن في دوري المحترفين السعودي، والعربي في دوري الدرجة الأولى السعودية.
وتراجع ترتيب الظفرة إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة في دوري الأولى الذي يشهد منافسة محتدمة بين أكثر من 6 فرق، تشمل مسافي «الخامس»، وله 35 نقطة، دبا «الرابع» برصيد 36 نقطة، بفارق المواجهات خلف يونايتد «الثالث»، فيما يحتل دبا الحصن الوصافة برصيد 44 نقطة، مقابل 52 نقطة للعروبة المتصدر.

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