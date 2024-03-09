الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رسالة «الدون»

رسالة «الدون»
10 مارس 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بني ياس يتأهب لعلاج «الجفاف 180»!
مشتل حديقة الحيوانات بالعين.. مصدر مهم لدعم وتعزيز الثروة النباتية

حاول كرستيانو رونالدو نجم النصر، استعادة «الثقة الغائبة» عن فريقه، قبل مواجهة العين المرتقبة، في ظل خسارة «الأصفر» أمام الرائد يوم الخميس الماضي، واهتزاز نتائجه، وإخفاق الفريق في حصد أي فوز خلال آخر 3 مباريات، بعدما تعادل مع الحزم، قبل الخسارة من الرائد محلياً، كما خسر أمام العين، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.
ووجه رونالدو قائد النصر، رسالة إلى جماهير فريقه قبل لقاء العين على ملعب «الأول بارك»، عندما نشر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للنصر، وكتب عليها «كل خسارة هي درس لعودة أقوى».

كرستيانو رونالدو
النصر السعودي
العين
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©