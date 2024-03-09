رسالة «الدون»

دبي (الاتحاد)

حاول كرستيانو رونالدو نجم النصر، استعادة «الثقة الغائبة» عن فريقه، قبل مواجهة العين المرتقبة، في ظل خسارة «الأصفر» أمام الرائد يوم الخميس الماضي، واهتزاز نتائجه، وإخفاق الفريق في حصد أي فوز خلال آخر 3 مباريات، بعدما تعادل مع الحزم، قبل الخسارة من الرائد محلياً، كما خسر أمام العين، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ووجه رونالدو قائد النصر، رسالة إلى جماهير فريقه قبل لقاء العين على ملعب «الأول بارك»، عندما نشر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورة للنصر، وكتب عليها «كل خسارة هي درس لعودة أقوى».