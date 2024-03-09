«دورينا» يعود إلى «وصافة آسيا» ويحصد مقعداً إضافياً في «النخبة»

دبي (الاتحاد)

ارتفع تصنيف «دوري أدنوك للمحترفين»، على قارة آسيا، وذلك بعد فوز العين ذهاباً على النصر السعودي، واقترابه من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حال تعادل سلباً أو إيجاباً في الرياض غداً، أو تمكن من الفوز، والصعود إلى المرحلة التالية من البطولة.

وضمن «دورينا» مقعداً إضافياً في بطولة النخبة الآسيوية للنسخة بعد المقبلة، وتحديداً لموسم 2025-2026، لتصبح مقعدين مباشرين، ومقعداً في التصفيات التمهيدية بدلاً من مقعد واحد مباشر، ومقعد في التصفيات للبطولة.

وذلك بعدما ضمن «الأبيض» بقاءه في التصنيف الثالث على القارة، حتى لو لم يوفق العين في الوصول إلى نصف نهائي البطولة، وهو ما يمنح الإمارات مقعداً إضافياً في «النخبة».

ولكن يحتاج «دورينا» إلى فوز العين على النصر، من أجل الوصول إلى وصافة الدوريات المحترفة بغرب آسيا، بعد السعودية «المتصدر»، بينما يهبط الدوري القطري إلى التصنيف الثالث.

وحصد «أدنوك للمحترفين» بفضل تألق العين وصعوده إلى ربع النهائي، والفوز في لقاء الذهاب أمام النصر، 68.873 نقطة، وضعته في الترتيب الثالث على غرب آسيا، والخامس قارياً، بفارق نقطة ونصف النقطة تقريباً عن الدوري القطري الذي لا يزال في «وصافة الغرب»، والترتيب الرابع قارياً بـ 70.330 نقطة.

وتعكس تلك الأرقام أهمية عودة العين للمنافسة القارية، بما يعيد «دورينا» إلى الواجهة والمراكز المتقدمة على آسيا، خاصة أن تصنيف الإمارات تراجع خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهبط إلى الترتيب الثامن والرابع أو الخامس على الغرب في تقييمات سابقة، وآخرها التقييم السابق الذي منح «دورينا» مقعداً واحداً مباشراً، ومقعداً في التصفيات ببطولة دوري أبطال النخبة، إلى جانب مقعد مباشر في «دوري الأبطال2».