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الرياضة

«الكاراتيه» يكرم شركاء «الدوري العالمي»

«الكاراتيه» يكرم شركاء «الدوري العالمي»
10 مارس 2024 01:20

الفجيرة (الاتحاد)

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أقام اتحاد الكاراتيه حفل تكريم لشركائه الاستراتيجيين في بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه التي جرت مؤخراً بالفجيرة، وسط حضور كبير في الحدث الاستثنائية، والذي شهد مشاركة 2024 لاعباً ولاعبة يمثلون 78 دولة.
ووجه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعايته الكريمة للبطولة، ورحب بالشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن التكريم صادف أهله، بما قدموه من جهود خلال البطولة، ومساهمتهم في إنجاحها، وتعاونهم الكامل مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة.
وأقيمت عروض شائقة للكاراتيه من لاعبي ولاعبات نادي الشارقة الرياضي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، خلال الحفل.

الكاراتيه
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