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الرياضة

«دراجات الإمارات» تتزين بـ «القميص الأصفر» في تحدي «باريس- نيس»

«دراجات الإمارات» تتزين بـ «القميص الأصفر» في تحدي «باريس- نيس»
10 مارس 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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استعاد براندون ماكنولتي، دراج فريق الإمارات، القميص الأصفر وسط أجواء باردة في جولة باريس - نيس للدراجات، بعد انطلاقه نحو الفوز في الكيلومترات الأخيرة من المرحلة 6 على المسار الممتد من سيسترون إلى لا كول سور لوب بطول 198.2 كم. وتمكن ماكنولتي من التسلل إلى مجموعة متقدمة من ثلاثة دراجين، إلى جانب ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب) الفائز بالمرحلة، ماتياس سكيلموز (فريق ليدل- تريك)، الذي تقدم بفارق أكثر من دقيقة على المجموعة المطاردة المكونة من أفضل الدارجين. ووصلت المجموعة إلى خط النهاية، مع حصول ماكنولتي على قميص القائد قبل خوضه يومين حاسمين للحفاظ عليه.
وقال ماكنولتي: «كان السباق قوياً، كنت أعرف أنه ستكون هناك انطلاقات سريعة عندما فقدت المجموعة سرعتها قليلاً، بعد آخر طريق صاعد رئيس، نحتل مركزاً جيداً، ولكن لا يزال أمامنا يومان صعبان قادمان على الأرجح مع أحوال جوية سيئة أيضاً، لذلك علينا العمل بجد للحفاظ على الصدارة».
من ناحية أخرى، وفي سباق تيرينو - أدرياتيكو، قدم خوان أيوسو وإيزاك ديل تورو أداءً قوياً، للحد من خسائرهما أمام القائد المتقدم، يوناس فينجيجارد (فيسما لاب)، الذي فاز بالمرحلة 5 على المسار الممتد من توريسيلا سيكورا إلى فالي كاستيلانا بطول 144 كم. ويحافظ أيوسو على المركز الثاني، بفارق 54 ثانية عن الدراج الدانماركي، ويتصدر تصنيف الدراجين الشباب، بينما يحتل ديل تورو المركز السادس، محققاً ذلك بفارق دقيقة وأربع وثلاثين ثانية عن الصدارة.

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