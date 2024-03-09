نورا القبيسي تُحلِّق بلقب كأس زايد بن منصور للإسطبلات الخاصة

محمد حسن (أبوظبي)

حلَّقت الفارسة نورا حمد القبيسي، بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم صباح أمس في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة الذي يختتم اليوم بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم.

ونظمت السباق قرية الإمارات العالمية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وتمكنت الفارسة نورا القبيسي من تحقيق اللقب على صهوة «بي بيرلي ميلين ريانت» لإسطبلات «ماب»، قاطعة المسافة بزمن 3:24:17 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.37 كلم/ساعة، تلتها في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «لكي بوي دو جوجانت» لإسطبلات إنجاز بزمن 3:25:02 ساعة.

فيما حلَّ في المركز الثالث الفارس ذياب عبد الله محمد البلوشي على صهوة «جولديكا فولي» لإسطبلات الكمدة، وحقق زمناً 3:29:01 ساعة.

وشهد السباق تنافساً قوياً بين الفرسان الذين حرصوا على الاستفادة من الأجواء الباردة بفضل أمطار الخير، لتحقيق أكبر قدر من التقدم، والعمل على إراحة الخيل في المرحلة قبل الأخيرة بهدف ادخار طاقتها إلى مرحلة الحسم.

ونجحت بطلة السباق في الحفاظ على مركز متقدم ضمن خيول المقدمة في جميع المراحل، حيث كانت وصيفة في المرحلة الأولى، ثم تصدرت الثانية قبل أن تعود للوصافة في الثالثة، لكنها تقدمت بصورة قوية إلى الصدارة في المرحلة الأخيرة، وحافظت على تقدمها بكل ثقة حتى خط النهاية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي، مشرف عام القرية، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأعربت بطلة السباق نورا القبيسي عن سعادتها بتحقيق اللقب الذي يعتبر الثاني لها هذا الموسم، بعد فوزها بسباق السيدات، ضمن مهرجان الشيخ سلطان بن زايد للقدرة بقرية بوذيب في فبراير الماضي.

وقالت إن السباق شهد تنافساً مثيراً، لكنها استفادت من قوة الجواد «بي بيرلي ميلين ريانت» الذي استطاع تحقيق فوزه الثاني أيضاً بالموسم، وقالت إن الأجواء الباردة بعد أمطار الخير ساعدت في زيادة قوة التنافس، مشيدة بفريق العمل في إسطبلات «ماب».

ويختتم المهرجان اليوم بالسباق المفتوح لمسافة 120 كلم، وتم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق 40 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 35 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.