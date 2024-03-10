جيرونا.. «أسبقية الوصافة»

مدريد (أ ف ب)



استعاد جيرونا المركز الثاني، بفارق نقطة عن برشلونة «حامل اللقب»، عقب فوزه على ضيفه أوساسونا 2-0، وذلك ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرّض أتلتيكو مدريد لخسارة مفاجئة على يد مضيفه قادش المهدد بالهبوط 0-2، قبل أيام من مباراة الإياب أمام الإنتر الإيطالي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر 0-1 ذهاباً.

في المباراة الأولى، استعاد جيرونا سريعاً نغمة الفوز، عقب سقوطه في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا 0-1، وتمكن من تحقيق فوزه الـ 19 هذا الموسم، وهو ثاني أكبر رصيد من الانتصارات بعد ريال مدريد المتصدر «20»، ويدين جيرونا بفوزه إلى كريستيان بورتو «13»، والبرازيلي سافيو «87».

وكان برشلونة «حامل اللقب» انتزع المركز الثاني، في افتتاح المرحلة، بفوزه على مايوركا بهدف الشاب المغربي الأصل لامين يامال، لكنّ فوز جيرونا منحه الأسبقية من جديد في «صراع الوصافة» برصيد 62 نقطة، مقابل 61 نقطة لبرشلونة.

وتراجعت حظوظ جيرونا بالتتويج باللقب، ولو أنه لا يزال ضمن دائرة المنافسة حسابياً، وذلك عقب خسارته ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة قبل لقاء أوساسونا، حيث صرّح مدربه ميتشل، بعد الخسارة أمام مضيفه مايوركا الأسبوع الماضي «منافسانا الآن هما برشلونة وأتلتيكو مدريد، نواصل القتال لدوري الأبطال، خسرنا ثلاث مباريات متتالية خارج أرضنا، لكنها كانت مباريات مختلفة، أنا محبط بسبب النتيجة لكننا سنتابع».

ولم يسبق لأي فريقٍ محليّ أن خسر مركزاً مؤهلاً إلى دوري الأبطال، عقب احتلال الصدارة أو الوصافة، بعد 27 مرحلة منذ ألافيس في موسم 1999-2000، ولذلك فإن نسبة احتمال تأهّل الفريق الكاتالوني إلى المسابقة الأوروبية الأعرق للمرة الأولى تبدو كبيرة.

وفي المباراة الثانية، سجّل المهاجم خوانمي المُعار من ريال بيتيس هدفي قادش «24 و64» أمام أتلتيكو، ليرفع رصيد فريقه الذي لم يفز في الدوري منذ أغسطس 2023 إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر على بعد نقطتين من منطقة الأمان.

في المقابل، تجمّد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتأتي الخسارة في وقت حساس بالنسبة لفريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي غاب عن صفوفه مرة جديدة مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، ويستعد لمواجهة الإنتر متصدر الدوري الإيطالي في العاصمة الإسبانية الأربعاء ضمن إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، حيث كان خسر أمام «النيراتزوري» ذهاباً بهدف.

وتحوم الشكوك حيال مشاركة جريزمان الذي أصيب في كاحله الأيمن خلال مواجهة الذهاب أمام الإنتر، في الإياب حسب ما كشف سيميوني.

وزادت هذه الخسارة من جراح أتلتيكو الذي خرج أيضاً على يد بلباو من الدور نصف النهائي لكأس إسبانيا.