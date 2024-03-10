«الإنتر 75» يقطع خطوة جديدة إلى «الكالشيو 20»

روما (أ ف ب)



تخطى الإنتر عقبة مضيفه بولونيا، بفوزه عليه 1-0، وابتعد في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفارق 18 نقطة عن مطارده المباشر يوفنتوس، وذلك ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

وواصل «النيراتزوري» الذي حقق فوزه العاشر توالياً في الدوري تحليقه منفرداً في الصدارة، رافعاً رصيده في المركز الأول إلى 75 نقطة.

وقبل عشر مراحل على نهاية «سيري أ»، يبدو الإنتر في طريقه لحسم لقب الدوري للمرة الـ 20 في مسيرته، والأولى منذ العام 2021.

وسجّل هدف الإنتر الوحيد الألماني يان أوريل بيسيك من كرة رأسية «37»، في الاختبار الأخير لفريق المدرب سيموني إنزاجي قبل اللقاء الحاسم أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في العاصمة الإسبانية ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال لاعب وسط الإنتر، نيكولو باريلا لمنصة «دازن» للبث التدفقي «هذا أحد أصعب الملاعب، الفوز على بولونيا ليس بالأمر السهل، لقد قدمنا كل شيء، ومن يدري متى يمكننا حسم الفوز بلقب الدوري، الأمر يعتمد على الفرق الأخرى، الأمر صعب على الفرق المنافسة، دعونا نأمل أن يبقى الأمر صعباً عليهم».

وعن مواجهته أتلتيكو المرتقبة، أشار باريلا «ستكون مباراة رائعة، دوري أبطال أوروبا ربما يكون المسابقة الأفضل، وعلينا البقاء فيه لأطول فترة ممكنة».

وكان الإنتر الذي فضّل مدربه سيموني إنزاجي إراحة مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز متصدر ترتيب الهدافين «23 هدفاً في 25 مباراة» أمام بولونيا، فاز على أتلتيكو 1-0 ذهاباً.

وهو الفوز الثالث عشر توالياً للإنتر في مختلف المسابقات، والمباراة الرقم 15، من دون هزيمة «14 فوزاً وتعادل»، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 20 ديسمبر 2023 على يد بولونيا نفسه 1-2 بعد التمديد ضمن دور الـ 16 لمسابقة الكأس المحلية.

وألحق انتر الخسارة الاولى بمنافسه بولونيا، بعد سلسلة من ستة انتصارات للأخير الذي يقارع بقوة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 51 نقطة.