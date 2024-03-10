هافيرتز ينقذ رقبة حارسه!

لندن (أ ف ب)



قاد الألماني كاي هافيرتز فريقه أرسنال إلى «صدارة» موقتة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه برنتفورد 2-1، وذلك في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين.

وينتظر أرسنال الذي ارتقى للمركز الأول، بفضل فوزه الثامن توالياً في «البريميرليج» برصيد 64 نقطة، ما ستؤول إليه قمة هذه المرحلة، عندما يتواجه ليفربول المتصدر السابق «63» مع مانشستر سيتي «حامل اللقب» الذي يتأخر عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.

واضطر أرسنال لتعويض خطأ فادح من حارسه العائد للدفاع عن عرينه آرون رامسديل للخروج بالنقاط الثلاث، بعدما فشل في تشتيت كرة، لتصطدم بقدم الكونغولي يواني ويسا وتدخل المرمى «45+4»، مدركاً التعادل رداً على هدف التقدم من رأسية ديكلان رايس بعد تمريرة من بن وايت «19».

وشارك الحارس الإنجليزي أساسيا للمرة الثانية فقط في الدوري منذ 25 سبتمبر ومباراته أمام برنتفورد بالذات، كون الحارس المعار الإسباني ديفيد رايا غير مؤهل للمشاركة ضد ناديه الأم.

وعوّض رامسديل هفوة الشوط الأول بعد الاستراحة، وتصدى لتسديدة رائعة من المهاجم إيفان توني «55»، ورأسية الإيرلندي ناثان كولينز «71»، قبل أن يخطف هافيرتز هدف الفوز الثمين والصدارة من رأسية بعد تمريرة حاسمة ثانية من وايت قبل أربع دقائق من صافرة النهاية «86».

قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب «المدفعجية» عن القمة المنتظرة بين ليفربول والسيتي «الأحد»: سيكون يوماً رائعا لمشاهدة مباراة كرة قدم رائعة، الأمر ليس في يدي، وإنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا الدوري، ويسعدني أن أكون جزءاً من شيء متميز نحاول تحقيقه»، مؤكداً أن الهدف التاسع لهافيرتز الذي تعرض لانتقادات شديدة منذ انتقاله من تشيلسي، يعكس تعطش أرسنال لتعويض خسارته فارق ثماني نقاط في سباق اللقب الموسم الماضي الذي عاد لـ «السيتي».

وأضاف «لقد أظهرنا الشجاعة وكوفئنا، هذا هو الشيء الجميل في هذا الملعب، إنهم يدعمونا بعد الأخطاء» في أشارة إلى خطأ الحارس رامسديل.

ويحاول أرسنال الثلاثاء تعويض خسارته أمام بورتو البرتغالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه في استحقاقه من العيار الثقيل في الدوري مانشستر سيتي في 31 مارس.