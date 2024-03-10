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«الاتصال مقطوع» بين ألمانيا وكلوب!

«الاتصال مقطوع» بين ألمانيا وكلوب!
10 مارس 2024 08:50

برلين (أ ف ب)

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نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم، حصول أي اتصال بمواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، والذي أعلن في وقت سابق أنه سيرحل عن «أنفيلد» نهاية الموسم الحالي، بشأن توليه مهمة الإشراف على المنتخب الوطني الأول.
وقال المدير العام للاتحاد الألماني أندرياس ريتيش لمجلة «فوكوس» أن الأخير يحاول احترام رغبة كلوب الذي «يريد أن يأخذ فترة راحة، ولهذا السبب لا يطرح هذا السؤال».
وأعلن كلوب «56 عاماً» بشكل مفاجئ في يناير الماضي أنه سيترك ليفربول في نهاية الموسم، علماً أنه يشرف على تدريب «الريدز» منذ عام 2015.
ومع انتهاء عقد المدرب الحالي لـ «دي مانشافت» يوليان ناجلسمان الذي حلّ بدلاً من هانزي فليك، أول مدرب ألماني يقال من منصبه في تاريخ الاتحاد المحلي، بعد نهائيات كأس أوروبا 2024 التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل، يبحث الاتحاد عن بديل طويل الأمد، مع اسم كلوب على رأس القائمة.
فاز المنتخب الألماني بثلاث مباريات فقط من أصل 11 مباراة في عام 2023، وواحدة فقط من أربع مباريات منذ تولي ناجلسمان تدريب المنتخب في سبتمبر.
وقال ريتيش إن الاتحاد الألماني يدعم المنتخب بقيادة ناجلسمان لتقديم أداء قوي في الصيف، ويأمل في أن يبقى في منصبه بعد بطولة ناجحة.

 

ألمانيا
ليفربول
يورجين كلوب
جوليان ناجلسمان
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