فيرستابن يسيطر على «الفورمولا-1» بـ «المنصة 100»

جدة (أ ف ب)



حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، فوزه الثاني هذا العام، والتاسع توالياً منذ الموسم الماضي، باحتلاله المركز الأول في جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».

وهيمن فيرستابن «26 عاماً» الذي انطلق من المركز الأول على السباق «50 لفة» الذي أنهاه في وقت قدره 1:20:43.273 ساعة، من دون أن يواجه أي منافسة تذكر، ليرفع عدد انتصاراته المتتالية، منذ جائزة اليابان العام الماضي إلى 9 وإلى 56 في مسيرته.

كما صعد فيرستابن إلى منصة التتويج للمرة الـ 100 خلال مسيرته، في سعيه للقبه الرابع توالياً، في حين أثبتت مجريات الجولة الثانية التي أقيمت في شوارع جدّة أن ريد بول وسائقه الهولندي سيهيمنان مرة جديدة على البطولة.

وحقق ريد بول بداية مثالية للموسم الجديد، بعدما وصل سائقه الآخر المكسيكي سيرخيو بيريز الذي نال عقوبة إضافة 5 ثوان إلى توقيته، في المركز الثاني، ليتأخر بفارق 13.643 ثانية عن زميله في سيناريو مشابه لباكورة الجولات في البحرين الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الانتصارات في ظل عاصفة من الفضائح تعصف بريد بول، حيث أن التطور الأخير حدث الجمعة مع الإعلان عن تحقيق داخلي يستهدف مستشار الفريق النمساوي هيلموت ماركو الذي يشتبه في كونه خلف التسريبات للصحافة، بما يتعلق بقضية المدير البريطاني كريستيان هورنر، والتي تمت فيها تبرئته من اتهامات بسلوك غير لائق بحق إحدى الموظفات الموقوفة عن العمل من قبل ريد بول منذ ذلك الحين.

وأكد ماركو «80 عاماً» الذي التقى في جدة أوليفر مينتزلاف المدير العام لريد بول المسؤول عن المشاريع الرياضية للعلامة التجارية، أنه لن يغادر الفريق رغم أنه لمح إلى إمكانية إيقافه.

وحلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، والذي خسر أفضلية انطلاقه من المركز الثاني لمصلحة المكسيكي في المرتبة الثالثة، بفارق 18.639 ثانية عن الفائز، فيما سرق زميله السائق الشاب البريطاني أوليفر بيرمان «18 عاماً» الأضواء بحلوله سابعاً في باكورة مشاركاته، بعدما جلس في مقصورة فيراري بدلاً من الإسباني كارلوس ساينز الذي خضع لجراحة جراء إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

قال لوكلير الذي خطف أيضاً نقطة أسرع لفة في السباق عن السائق الاحتياطي بيرمان الذي تم استدعاؤه بسبب إصابة ساينز، وأنهى السباق متأخراً بفارق 42.679 ثانية عن فيرستابن: قام بعمل رائع، المركز السابع في سباقه الأول في «الفورمولا-1» أمر مثير للإعجاب للغاية.

وبات بيرمان الذي انطلق من المركز الحادي عشر في سن الـ 18 عاماً و10 أشهر، أصغر سائق يدافع عن ألوان «الحصان الجامح»، وثالث أصغر سائق في التاريخ يشارك في سباق لـ «الفورمولا-1» بعد فيرستابن، والكندي لانس سترول سائق أستون مارتن الذي انسحب من سباق جدة إثر تعرضه لحادث.

قال بيرمان الذي يشارك هذا الموسم في بطولة «الفورمولا-2»: لقد كان سباقاً رائعاً، لقد نشأت، وأنا أشاهد معظم هؤلاء السائقين، ومن المدهش أن أشاركهم المسار، والمثير للدهشة أنني لم أكن متوتراً للغاية، لقد قمنا بعمل رائع.

وحصد البريطاني نقاطه الأولى في مسيرته في الفئة الأولى «7»، تحت ناظري ساينز الذي غادر المستشفى لمتابعة السباق من مراب فيراري، علماً أنه يستعيد مقود سيارته في ملبورن الأسترالية التي تستضيف منافسات الجولة الثالثة.

ووصل الأسترالي أوسكار بياستري «ماكلارين» رابعاً، وسائق أستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو خامساً، وأكمل المراكز العشرة الأولى البريطانيون جورج راسل «مرسيدس» وبيرمان ولاندو نوريس «ماكلارين»، وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون «مرسيدس».

وكما دأبت العادة في جدة، دخلت سيارة الأمان إلى المسار بعد الحادث في اللفة السادسة للكندي سترول الذي اصطدم بحائط الأمان.

وانتهز معظم السائقين الفرصة للعودة إلى منصات الصيانة لتغيير الإطارات، باستثناء سائق ساوبر الصيني دجو جوانيو وهولكنبرج وهاميلتون ونوريس الثامن الذي تصدر السباق لمدة ثلاث لفات.

واستعاد فيرستابن الصدارة في اللفة 13، بعد تجاوزه نوريس، من دون أي صعوبة، ولم يفرط فيها حتى نهاية السباق، ليؤكد قائلاً «عملت السيارة بشكل جيد للغاية، بل وأفضل مما توقعنا، كانت لدينا وتيرة جيدة للغاية، وتمكنا من إدارة الفارق طوال الوقت، إنها عطلة نهاية أسبوع رائعة للفريق بأكمله».