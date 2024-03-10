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جوف تنجو بأعجوبة في «إنديان ويلز»!

جوف تنجو بأعجوبة في «إنديان ويلز»!
10 مارس 2024 09:34

أنديان ويلز (أ ف ب)

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بلغت الشابة الأميركية كوكو جوف «المصنفة ثالثة» عالمياً الدور الثالث من دورة إنديان ويلز في التنس للألف بصعوبة، بعد فوزها على الفرنسية كلارا بوريل 2-6 و6-3 و7-6.
وتقدمت بوريل البالغة 22 عاماً، والمصنفة 47 عالمياً في المجموعة الثالثة الحاسمة 5-2، وأرسلت للفوز بالمباراة، عندما كانت النتيجة 5-3، قبل أن تتراجع أمام المتوّجة بالنسخة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في الشوط الفاصل 4-7.
وواجهت جوف «19 عاماً» صعوبات «جمة» في مباراتها الأولى في الدورة، بعدما أعفيت من المشاركة في الدور الأول.
وبعدما وصلت إلى نصف نهائي بطولة أستراليا في يناير، حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا في طريق الأخيرة للاحتفاظ بلقبها، خسرت جوف في الدور الثاني من دورة الدوحة، ومن ثم في ربع نهائي دورة دبي في فبراير.
وضربت جوف موعداً في الدور التالي مع الإيطالية لوتشيا برونزيتي الفائزة على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6-3 و6-4، علماً أن الأميركية حققت أفضل نتيجة لها في إنديان ويلز بوصولها إلى ربع النهائي العام الماضي.
وفازت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 11 على الفرنسية أوسيان دودين 6-3 و7-6 ، فيما انسحبت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا من مباراتها أمام البريطانية إيما رادوكانو.

 

التنس
أميركا
إنديان ويلز
كوكو جوف
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