بني ياس يتأهب لعلاج «الجفاف 180»!



مراد المصري (أبوظبي)



رفع بني ياس «وتيرة» التحضيرات للقاء الوصل يوم الأربعاء المقبل، في «الجولة الـ16»، ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، مع محاولة «السماوي» لكسر سلسلة «النتائج السلبية»، بعد الخسارة أمام العين والنصر على التوالي، والأهم إنهاء حالة جفاف الأهداف التي غابت في المباراتين على مدار 180 دقيقة.

ويركز داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، على رفع الفاعلية الهجومية أمام مرمى المنافسين، بالنظر إلى أن «السماوي» نجح بالوصول إلى مناطق المنافسين، وقدرته على صناعة الفرص، إلا أن اللمسة الأخيرة ما زالت غائبة عن الفريق الذي يواجه «سوء طالع» بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

وجاء تأجيل مباراة عجمان للمرة الثانية، لتمنح بني ياس المزيد من الوقت للتحضير للقاء «الإمبراطور»، في مباراة قوية، لأن المنافس متصدر ترتيب الدوري إلى الآن، إلا أن بني ياس يدرك أن كل شيء ممكن دائماً، عندما تقام المباريات على ملعبه في منطقة الشامخة، مدعماً بجماهيره للبحث عن العودة إلى «درب» النتائج الإيجابية في الليلة «الرمضانية» المقبلة، حيث يتزامن اللقاء مع بداية الشهر الفضيل.

واستعاد المهاجم يوسف نياكاتي جاهزيته بالكامل لخوض اللقاء، وهو حال بقية المجموعة، إلى جانب استغلال الوقت لرفع معدل اللياقة البدنية لـ«الوافد الجديد» الكونغولي برستيج من عجمان في الأيام الأخيرة من «الانتقالات الشتوية».

ويركز «السماوي» على الكرات الثابتة، في المواجهة المقبلة، بعدما سبق أن شهد لقاء الذهاب تسجيله هدفين في المباراة التي انتهت 2-3 لمصلحة «الإمبراطور»، وكلاهما جاء من المدافع ساشا إيفكوفيتش، المتخصص في هذا النوع من الألعاب الهجومية، والذي يتم استغلاله أيضاً لاستعادة حاسية التهديف المفقودة لدى الفريق في الوقت الحالي.

ومما يزيد من قوة المهمة لبني ياس، أنه لم يعرف الفوز على منافسه في الدوري منذ أكتوبر 2020، بالخسارة في آخر 4 مواجهات بينهما في مختلف البطولات، مما يرفع التحدي لـ«السماوي» من أجل «رد الاعتبار».